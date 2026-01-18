Unicul gol al partidei a fost marcat de Karamoko, în minutul 41, după o combinație rapidă, finalizată simplu din interiorul careului, la capătul unei pase excelente oferite de Alberto Soro.



La finalul jocului, Alex Chipciu, unul dintre liderii formației ardelene, a avut un discurs extrem de sincer și a recunoscut superioritatea adversarului, dar a vorbit și despre lupta la titlu și despre parcursul echipei sale.



Alex Chipciu: „Bravo lor!”



Mijlocașul lui „U” Cluj a admis că echipa sa a început foarte slab partida și că Dinamo a controlat jocul, mai ales în prima repriză.



„Am început foarte slab partida. Nu am avut agresivitate, prima repriză a fost un mic haos în echipa noastră. Dinamo a fost mult mai bună decât noi în seara asta și bravo lor. Știam cum joacă, știam că vin agresiv, dar dacă nu câștigi a doua minge e foarte greu. Am avut și noi ocazii, puteam să marcăm, dar ei au avut mai multe”, a spus Chipciu.



Întrebat despre lupta la titlu, Alex Chipciu a fost sincer



Întrebat despre lupta pentru titlu, Chipciu a lăsat de înțeles că nimic nu este decis și a făcut o referire directă la FCSB, subliniind că surprizele pot apărea oricând.



„Cred că lupta va fi încinsă până la final. Cine credea că FC Argeș o poate bate pe FCSB? Va fi o luptă clară. Avem nevoie de goluri, trebuie să facem ceva mai mult în față”, a adăugat mijlocașul ardelenilor.



În urma acestui succes, Dinamo a urcat temporar pe locul 2 în SuperLigă, cu 41 de puncte, la unul singur în spatele liderului Rapid București. CSU Craiova completează podiumul, cu 40 de puncte, dar cu un meci mai puțin disputat.



Pentru Dinamo urmează deplasarea de la Sibiu, unde va întâlni Hermannstadt, vineri, 23 ianuarie, de la ora 20:00, meci ce va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.



De cealaltă parte, „U” Cluj ocupă locul 8, cu 33 de puncte, la doar două lungimi de poziția a 6-a, ultima care asigură calificarea în play-off, ocupată de UTA Arad. Clujenii vor juca următorul meci pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, vineri, 24 ianuarie, de la ora 17:00, tot LIVE TEXT pe Sport.ro.

