Un fost jucator de la Barcelona vrea sa se lase de fotbal pentru ca ii e frica de coronavirus!

Un fotbalist spaniol refuza sa joace din nou, daca nu se descopera un vaccin eficient pentru Covid-19.

Rafael Gimenez Jarque, cunoscut ca “Fali”, fundas la Cadiz FC, liderul din Segunda Division, a devenit primul fotbalist care refuza sa revina la antrenament si sa joace pana nu se descopera un vaccin eficient impotriva coronavirusului. Jucatorul de 26 de ani, care a evoluat in 23 de meciuri in acest sezon, si-a reinnoit contractual pe 10 februarie, si e legat de clubul andaluz pana in iunie 2024. Spania se afla in stare de urgenta din 13 martie, iar Parlamentul a aprobat prelungirea conditiilor de izolare cerute de premierul Pedro Sanchez pana pe 24 mai. Tara a fost una dintre cele mai puternic lovite de pandemie, cu peste 26.000 de decese inregistrate oficial si peste 220.000 de infectari.

“Nu planuiesc sa mai joc fotbal si nu voi cere sa imi fie platite salariile pentru ca sunt un om cu principii. Nu voi cere bani clubului, daca nu ii merit. Cele mai importante lucruri acum sunt sanatatea mea si cea a fiicelor mele. Nu voi da nume, dar sunt si alti jucatori care se tem sa revina la antrenamente. Am ceva bani pusi deoparte si imi voi cauta o alta slujba, daca va fi nevoie, dar nu vreau sa ma expun pe mine si sa imi pun in pericol familia. Fotbalistii par niste supereroi, dar suntem oameni obisnuiti si voi astepta cat va fi nevoie sa se descopere un vaccin. Daca trebuie sa renunt la fotbal, o voi face”, a declarat fotbalistul. Manuel Vizcaino, presedintele lui Cadiz, a spus ca intelege temerile jucatorului sau, dar ca va incerca sa il convinga pe Fali sa revina la echipa.

Nascut la Valencia, Fali s-a format la academiile lui Villarreal si Levante, iar la seniori a jucat pentru Levante B, Huracan Valencia, Gimnastic de Tarragona, FC Barcelona B si Cadiz. Fundasul central a jucat intre 2015 si 2017 la echipa secunda a lui FC Barcelona, in liga a doua si a treia, unde a fost coleg cu Carles Perez (AS Roma), Marc Cucurella (Getafe), Sergi Palencia (Saint-Etienne), Riqui Puig (FC Barcelona), Marc Cardona (Osasuna), Oriol Busquets (Twente), Jordi Mboula (AS Monaco), Wilfrid Kaptoum (Betis), Jose Aurelio (Girona), Borja Lopez (Sporting Gijon), Gerard Gumbau (Girona) sau Carles Alena (Betis).