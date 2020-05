Un cartier din Londra in care traiesc zeci de mii de romani este epicentrul coronavirusului din Marea Britanie!

Zonele locuite de romani in Londra sunt printre cele mai puternic afectate de Covid-19 in Anglia.

Potrivit Oficiul National de Statistica (ONS), numarul romanilor care locuiesc in Londra se apropie de 150.000 de persoane, comunitatea romaneasca fiind cea mai numeroasa categorie de imigranti din capitala Marii Britanii, cu cateva mii mai mult decat cea a polonezilor. Pe primele locuri la densitatea de romani se gasesc cartierele londoneze Harrow (21.000 persoane), Redbridge (17.000), Brent (16.000), Newham (13.000), Barnet (12.000) si Lewisham (10.000). Acolo se vorbeste limba romana pe strada, s-au format firme cu majoritatea angajatilor de origine romana si exista restaurante si magazine cu mancaruri traditionale si marfa romaneasca. Comunitatea romaneasca are chiar si o echipa de fotbal proprie, numita FC Romania si infiintata in 2006, care are numai jucatori romani si evolueaza in liga semi-profesionista Isthmian League South Central Division si in FA Cup.

Insa, cartierul Newham, din estul Londrei, este zona cea mai puternic lovita de coronavirus din capitala engleza si din intreaga tara, cu 144.3 decese la 100.000 de locuitori. Pe locul al doilea se gaseste Brent, aflat in nordul Londrei si locuit si el de foarte multi conationali, care are o medie de 141.5 decese la 100.000 de locuitori, iar pe locul al treilea se afla Hackney, cartierul vecin cu Newham, cu o medie de 127.4, si aceasta fiind o zona cu multi romani. De altfel, echipa FC Romania si-a jucat primele meciuri chiar in inima acestei zone, pe stadionul din Hackney Marshes.

SARACIE, SALARII MICI, SUPRAPOPULARE SI LIPSA ASISTENTEI MEDICALE

Cartierul Newham, care a gazduit Jocurile Olimpice din 2012, este locuit in special de imigranti, aici gasind adapost romani, polonezi, indieni, afgani, pakistanezi sau africani, care s-au alaturat in timp unui grup de englezi pauperi sau pensionari. Presa britanica a descoperit ca starea economica precara, lipsa unei asistente medicale de calitate si imbolnavirile/decese din cauza Covid-19 sunt strans legate. Diversitatea si lipsurile fac zona extrem de vulnerabila in fata coronaviruslui. Mai mult de jumatate dintre copiii de aici traiesc in saracie, in timp ce numarul spatiilor de cazare temporara este cea mai mare din Anglia. Un studiu comandat de consiliul local a constatat ca aproape 36.000 de persoane sunt platite cu mai putin decat salariul minim legal cerut la nivel national.

De asemenea, Newham are cel mai divers profil al populatiei la nivel national, aproximativ 78% dintre rezidentii sai provenind din comunitati minoritare etnic, ceea ce a fost raportat ca factor de risc pentru coronavirus, pentru ca multi traiesc in gospodarii cu mai multe generatii, inclusiv cu persoane in varsta, categorie cu rism de infectare mai mare, si cu slaba acoperire a sistemului de sanatate britanic. Alti factori, care explica numarul ridicat de infectari si decese, sunt faptul ca densitatea locuitorilor este una dintre cele mai ridicate din Anglia, dar si ca multi locuitori ai cartierului Newham au trebuit sa lucreze in strada in aceasta perioada, multi activand in transporturi, constructii, vanzari, distributiea de marfa sau sistemul medical.

IN CARTIERUL REDBRIDGE S-AR FI RAPORAT MAI PUTINE DECESE DECAT IN REALITATE

Cartierul Redbridge se gaseste si el in mijlocului unei controverse. In urma cu o saptamana, autoritatile au anuntat 193 de decese din cauza coronavirusului, dar jurnalistii au descopeit ca alte cel putin 23 de persoane au murit in aceasta zona si nu au aparut in estimarile reprezentantilor statului. ONG-urile au acuzat ca s-au facut prea putine teste, atat in azilurile de batrani, cat si in cazul persoanelor din medii defavorizate, asa ca numarul deceselor cauzate de Covid-19 ar putea fi mult mai mare decat in statistici. Marea Britanie a inregistrat pana acum 28.446 decese si infectari, fiind pe locul secund in Europa, dupa Italia, care a suferit 28.884 morti din aceasta cauza. Printre cei infectati s-au aflat inclusiv Boris Johnson, premierul tarii, Matt Hancock, ministrul Sanatatii, si Charles, Prince of Wales, mostenitorul coroanei britanice, dar ei s-au recuperat in urma ingrijirii medicale corespunzatoare.

Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, a spus ca „trebuie sa ne ferim sa incurajam miscarea unui numar important de oameni dintr-o parte a continentului in alta”, in conditiile in care Marea Britanie ofera zeci de mii de locuri de munca in agricultura pentru muncitorii sezonieri, dar ambasada de la Londra a oferit ajutor „romanilor care si-au pierdut locul de munca, turistilor blocati de masurile de carantina sau studentilor aflati la studii sau in schimburi de experienta”.