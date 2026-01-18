Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor

Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor Serie A
Cristi Chivu (45 de ani) a preluat Inter Milano în vară, iar după doar șase luni se discută despre prelungirea contractului său.

Antrenor la seniori de mai puțin de un an, Cristi Chivu a depășit toate așteptările în fotbalul italian. După ce a salvat Parma de la retrogradare, fostul căpitan al naționalei României a preluat Inter, iar rezultatele de până acum sunt excelente - locul 1 în Serie A și șanse mari pentru o clasare în primele 8 din UEFA Champions League.

Inter se pregătește să îi propună un nou contract lui Cristi Chivu

În momentul în care a preluat Inter, Chivu a semnat o înțelegere pe două sezoane, valabilă până în iunie 2027, cu un salariu anual de două milioane de euro. Acum, clubul de pe Giuseppe Meazza pregătește un contract îmbunătățit pentru tehnicianul român, anunță Gazzetta dello Sport.

Ziarul italian scrie că noua înțelegere ar urma să vină cu un salariu îmbunătățit pentru Chivu. Inter intenționează să prezinte propunerea în viitorul apropiat, în funcție de rezultatele pe care echipa le va avea în Serie A și Champions League.

Simone Inzaghi, predecesorul lui Chivu de la Inter, a avut un salariu anual de 6,5 milioane de euro în ultimul său sezon la echipă, dar și bonusuri de performanță consistente. A plecat la Al Hilal vara trecută, după ce a ratat dramatic toate trofeele puse în joc.

La ora actuală, cel mai bine plătit antrenor din Serie A este Antonio Conte, care încasează 6,5 milioane de euro anual la Napoli.

Antonio Cassano îl vede pe Chivu în Anglia sau Spania

Fan declarat al discursului și al stilului de joc practicat de Chivu, Antonio Cassano, fostul atacant de la AS Roma, Inter, AC Milan sau Real Madrid, a spus că se așteaptă ca românul să părăsească în curând Italia și să facă pasul la un club și mai mare. 

"Chivu și Fabregas sunt diferiți de restul. Sunt antrenori cărora le e sortit să plece. Italia nu îi merită. Ei doi sunt meniți să antreneze cele mai mari echipe din Europa", a mai spus Cassano.

Anterior, fostul atacant spunea că l-ar vedea pe Chivu fie în Premier League, fie la Barcelona sau Real Madrid.

