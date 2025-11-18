După ce a câștigat extrem de ușor meciul pentru a doua centurǎ de la UFC 322 și a intrat în clubul restrâns al dublilor campioni UFC, Islam Makhachev a surprins pe toată lumea când i-a cerut președintelui american Donald Trump sǎ deschidă porțile Casei Albe pentru următorul sǎu meci.

Islam nu este prea preocupat de un potențial adversar, ci este interesat sǎ facă parte dintr-un card istoric. Cardul de la Casa Alba, anunțat inițial drept SUA împotriva restului lumii, va fi, după declarațiile lui Dana White, cel mai bun card pe care poate sǎ îl ofere UFC.

Iar Islam, din poziția sa de cel mai bun luptător al momentului, nu poate sa lipsească!

Drept adversar pentru Islam este speculat Ilia Topuria, dar tot mai multe voci par să îl considere pe Kamaru Usman ca următorul adversar pentru primul dublu campion rus din istorie.

Galele UFC sunt transmise în fiecare week-end în exclusivitate de VOYO.

