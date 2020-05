ULTIMA ORA | A fost confirmat primul caz de coronavirus intre sportivii din Romania! Anuntul facut de oficialii clubului

A aparut primul caz de coronavirus intre sportivii din Romania.

Handbalista celor de la Dunarea Braila, Tamires Morena Lima, a fost depistata pozitiv cu coronavirus. Brazilianca s-a infectat cu COVID-19 in tara sa natala, iar acum se afla in Rio de Janeiro in stare stabila. Oficialii clubului au confirmat acest lucru insa nu au dorit sa faca mai multe comentarii.

Jucatoarea in varsta de 26 de ani face parte din nationala Braziliei, cu care a obtinut deja calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, care au fost mutate in 2021.

In Romania, handbalul s-ar putea relua abia pe 13 iubie, iar Dunarea Braila ar trebui sa joace pe 16 iunie cu SCM Ramnicu Valcea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.