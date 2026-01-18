Liber de contract de la jumătatea lunii octombrie a anului trecut, când s-a despărțit de „Șepcile roșii”, Ioan Ovidiu Sabău nu duce lipsă de oferte, dar a rămas momentan pe bară. Tehnicianul, care a împlinit 58 de ani, a mărturisit că a refuzat deja câteva propuneri care nu i-au inspirat încredere.



Sabău a transmis răspicat că nu nivelul competiției este decisiv pentru el, ci modul în care este construit clubul. Sabău e dispus să coboare inclusiv în eșalonul secund, dacă acolo va găsi mediul propice pentru performanță.



„Depinde ce oferte vin. Au mai fost oferte, dar le-am refuzat din start. Nu vreau să mă duc doar ca să bifez o echipă. Îţi trebuie stabilitate şi condiţii. Poate să fie şi Liga 2, nicio problemă, dar să fie un club care îţi oferă stabilitate. Să ai linişte ca să poţi lucra, să te simţi bine ca antrenor, să fii respectat şi să vadă munca ta”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Sport Total FM.



Fair-play față de Cristiano Bergodi



Din postura de spectator avizat, Sabău urmărește atent parcursul Universității Cluj, echipă pe care a pregătit-o în două mandate recente. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa urmașului său, italianul Cristiano Bergodi, și crede că ardelenii vor prinde play-off-ul la finalul sezonului regulat.



În prezent, U Cluj ocupă locul 8 în Superliga, cu 33 de puncte, fiind la două lungimi distanță de ultimul loc care asigură prezența la „masa bogaților”.



„Mă bucur că echipa are rezultate. Din punctul meu de vedere, perioada din vară am făcut-o mai intensă decât cu un an înainte. Echipa e pregătită şi e foarte bine pentru jucătorii pe care i-am antrenat şi pentru suporterii care au această satisfacţie, că echipa încet-încet îşi revine şi cred că se va şi califica în play-off. Îl respect foarte mult şi am o părere foarte bună despre Cristiano Bergodi”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

