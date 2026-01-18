Senegal a cucerit Cupa Africii după o finală nebună împotriva Marocului
Finala de la Rabat a fost marcată de incidentele din finalul timpului regulamentar, când selecționerul Pape Thiaw le-a cerut jucătorilor săi să iasă de pe teren ca urmare a unui penalty controversat dictat în favoarea Marocului, cu ajutorul VAR.
După aproximativ 20 de minute, jocul s-a reluat la insistențele lui Sadio Mane, care le-a cerut colegilor să revină pe teren și să joace până la final.
Trucul psihologic al Senegalului a dat roade. Brahim Diaz a executat penalty-ul Marocului, însă starul lui Real Madrid s-a făcut de râs. "Panenka" de la 11 metri, Edouard Mendy a rămas nemișcat și a prins mingea fără probleme.
În prelungiri, Pape Gueye, mijlocașul de la Villarreal, a marcat unicul gol al finalei cu o "rachetă" din marginea careului. Senegal a cucerit pentru doar a doua oară în istorie Cupa Africii, în timp ce Marocul a ratat șansa de a ridica trofeul pe propriul teren.
Desfășurarea finalei și imaginile cu incidentele de la Rabat, mai jos.
UPDATE, minutul 120+4: Final la Rabat! Senegal câștigă Cupa Africii după ce învinge gazda Maroc, 1-0 după prelungiri!
UPDATE, minutul 105: Finalul primei reprize suplimentare. Senegal conduce cu 1-0.
UPDATE, minutul 94: GOOOL Senegal! Pape Gueye înscrie pentru 1-0 cu un șut în forță din marginea careului.
Sadio Mane, omul care a făcut pace la Rabat
"Sadio Mane a fost singurul jucător la care a fost clar că nu vrea să iasă de pe teren. Tot el le-a cerut colegilor să revină pe teren, iar înainte de intrarea în reprizele de prelungiri a mers în fața fanilor Senegalului și le-a cerut să se calmeze", explică Ian Williams, reporterul BBC prezent la Rabat.
Brahim Diaz s-a făcut de râs în minutul 90+24, la penalty!
UPDATE: După câteva minute, jucătorii Senegalului au decis să revină pe tern. Edouard Mendy a trecut în poartă, iar Brahim Diaz a mers să execute penalty-ul. Starul lui Real Madrid a încercat o "Panenka", însă portarul Senegalului nu s-a mișcat și a apărat. 0-0 și urmează prelungiri!
Jucătorii Senegalului au ieșit de pe teren în finala Cupei Africii, la 0-0 cu Maroc
În minutele suplimentare ale celei de-a doua reprize, Maroc a primit un penalty după o intervenție VAR. La un corner al naționalei gazdă, El Hadji Malick Diouf l-a tras pe Brahim Diaz, care s-a prăbușit în careul Senegalului.
Arbitrul congolez Jean-Jacques Ndala a dictat lovitură de la 11 metri după consultarea reluărilor, chiar dacă a părut că este vorba de un "soft penalty". A fost momentul în care s-a declanșat nebunia la Rabat.
Marocul nu a mai apucat să execute lovitura de la 11 metri. În semn de protest față de decizia arbitrului, selecționerul Senegalului le-a cerut jucătorilor să părăsească terenul, ceea ce s-a și întâmplat.