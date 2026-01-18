FOTO ȘI VIDEO Senegal a cucerit Cupa Africii după o finală cum nu s-a mai văzut! Jucătorii au ieșit de pe teren, dar s-au întors și au triumfat

Senegal a cucerit Cupa Africii după o finală cum nu s-a mai văzut! Jucătorii au ieșit de pe teren, dar s-au întors și au triumfat
Senegal a cucerit Cupa Africii după o finală absolut incredibilă împotriva gazdei Maroc. Naționala condusă de Pape Thiaw s-a impus cu 1-0 după un gol marcat în prelungiri.

Senegal a cucerit Cupa Africii după o finală nebună împotriva Marocului

Finala de la Rabat a fost marcată de incidentele din finalul timpului regulamentar, când selecționerul Pape Thiaw le-a cerut jucătorilor săi să iasă de pe teren ca urmare a unui penalty controversat dictat în favoarea Marocului, cu ajutorul VAR.

După aproximativ 20 de minute, jocul s-a reluat la insistențele lui Sadio Mane, care le-a cerut colegilor să revină pe teren și să joace până la final.

Trucul psihologic al Senegalului a dat roade. Brahim Diaz a executat penalty-ul Marocului, însă starul lui Real Madrid s-a făcut de râs. "Panenka" de la 11 metri, Edouard Mendy a rămas nemișcat și a prins mingea fără probleme.

În prelungiri, Pape Gueye, mijlocașul de la Villarreal, a marcat unicul gol al finalei cu o "rachetă" din marginea careului. Senegal a cucerit pentru doar a doua oară în istorie Cupa Africii, în timp ce Marocul a ratat șansa de a ridica trofeul pe propriul teren.

Desfășurarea finalei și imaginile cu incidentele de la Rabat, mai jos.

UPDATE, minutul 120+4: Final la Rabat! Senegal câștigă Cupa Africii după ce învinge gazda Maroc, 1-0 după prelungiri!

UPDATE, minutul 105: Finalul primei reprize suplimentare. Senegal conduce cu 1-0.

UPDATE, minutul 94: GOOOL Senegal! Pape Gueye înscrie pentru 1-0 cu un șut în forță din marginea careului.

Sadio Mane, omul care a făcut pace la Rabat

"Sadio Mane a fost singurul jucător la care a fost clar că nu vrea să iasă de pe teren. Tot el le-a cerut colegilor să revină pe teren, iar înainte de intrarea în reprizele de prelungiri a mers în fața fanilor Senegalului și le-a cerut să se calmeze", explică Ian Williams, reporterul BBC prezent la Rabat.

Brahim Diaz s-a făcut de râs în minutul 90+24, la penalty!

UPDATE: După câteva minute, jucătorii Senegalului au decis să revină pe tern. Edouard Mendy a trecut în poartă, iar Brahim Diaz a mers să execute penalty-ul. Starul lui Real Madrid a încercat o "Panenka", însă portarul Senegalului nu s-a mișcat și a apărat. 0-0 și urmează prelungiri!

Jucătorii Senegalului au ieșit de pe teren în finala Cupei Africii, la 0-0 cu Maroc

În minutele suplimentare ale celei de-a doua reprize, Maroc a primit un penalty după o intervenție VAR. La un corner al naționalei gazdă, El Hadji Malick Diouf l-a tras pe Brahim Diaz, care s-a prăbușit în careul Senegalului.

Arbitrul congolez Jean-Jacques Ndala a dictat lovitură de la 11 metri după consultarea reluărilor, chiar dacă a părut că este vorba de un "soft penalty". A fost momentul în care s-a declanșat nebunia la Rabat.

Marocul nu a mai apucat să execute lovitura de la 11 metri. În semn de protest față de decizia arbitrului, selecționerul Senegalului le-a cerut jucătorilor să părăsească terenul, ceea ce s-a și întâmplat.

