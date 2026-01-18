Senegal a cucerit Cupa Africii după o finală nebună împotriva Marocului

Finala de la Rabat a fost marcată de incidentele din finalul timpului regulamentar, când selecționerul Pape Thiaw le-a cerut jucătorilor săi să iasă de pe teren ca urmare a unui penalty controversat dictat în favoarea Marocului, cu ajutorul VAR.



După aproximativ 20 de minute, jocul s-a reluat la insistențele lui Sadio Mane, care le-a cerut colegilor să revină pe teren și să joace până la final.



Trucul psihologic al Senegalului a dat roade. Brahim Diaz a executat penalty-ul Marocului, însă starul lui Real Madrid s-a făcut de râs. "Panenka" de la 11 metri, Edouard Mendy a rămas nemișcat și a prins mingea fără probleme.



În prelungiri, Pape Gueye, mijlocașul de la Villarreal, a marcat unicul gol al finalei cu o "rachetă" din marginea careului. Senegal a cucerit pentru doar a doua oară în istorie Cupa Africii, în timp ce Marocul a ratat șansa de a ridica trofeul pe propriul teren.

