România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal

Campionatul European de handbal masculin din 2026 se desfășoară în Danemarca, Suedia și Norvegia.
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30
Partida România - Danemarca, din runda a doua a Grupei B de la EHF EURO 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi urmărit LIVE pe platforma VOYO.
România a debutat vineri, 16 ianuarie la Euro cu Portugalia, dar a pierdut 34-40, în timp ce Danemarca și-a câștigat fără emoții primul meci cu Macedonia de Nord, pe care a zdrobit-o cu 36-24.
Ultima întâlnire dintre cele două naționale a avut loc în ianuarie 2011, la Campionatul Mondial, iar atunci Danemarca s-a impus 39-30.
Danemarca, victorie clară în fața Macedoniei de Nord
Selecţionata Danemarcei, viitoarea adversară a României, a învins echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 36-24 (17-12), vineri seara, la Herning (Danemarca), într-un meci din Grupa B a Campionatului European - EHF EURO 2026 din Danemarca, Suedia şi Norvegia.
Simon Pytlick, cu 9 goluri, şi Mathias Gidsel, cu 8 goluri, au fost cei mai buni marcatori ai danezilor, campionii mondiali şi olimpici en titre, finalişti la EURO 2024.
Martin Serafimov, cu 6 goluri, s-a remarcat de la învinşi.
Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 40-34 (23-15), vineri seara, în primul meci din grupă.
România va juca următorul meci duminică 18 ianuarie, contra Danemarcei, la Herning (21:30).
În Grupa D, Slovenia a învins selecţionata Muntenegrului la limită, cu 41-40 (19-18), iar echipa Insulelor Feroe a remizat cu Elveţia, 28-28 (16-13).
Ungaria a dispus de Polonia cu 29-21, în Grupa F, pivotul Miklos Rosta (CS Dinamo Bucureşti) marcând 4 goluri pentru învingători. Islanda a surclasat Italia cu 39-26. Christian Manojlovic (SCM Timişoara) a reuşit 3 goluri pentru italieni.
agerpres