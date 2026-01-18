România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal

Campionatul European de handbal masculin din 2026 se desfășoară în Danemarca, Suedia și Norvegia.

România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30

Partida România - Danemarca, din runda a doua a Grupei B de la EHF EURO 2026, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi urmărit LIVE pe platforma VOYO.

România a debutat vineri, 16 ianuarie la Euro cu Portugalia, dar a pierdut 34-40, în timp ce Danemarca și-a câștigat fără emoții primul meci cu Macedonia de Nord, pe care a zdrobit-o cu 36-24.

Ultima întâlnire dintre cele două naționale a avut loc în ianuarie 2011, la Campionatul Mondial, iar atunci Danemarca s-a impus 39-30.