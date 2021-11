Simona Marian e românca alături de președintele UFC, Dana White. Galele sunt LIVE pe Pro X și VOYO

Simona Marian nu este luptatoare, nu este nici antrenor de mma, dar cu toate acestea in momentul de fata se ocupa de carierele a mai mult de 15.000 de luptatori care au contracte cu multe promotii importante, multi dintre ei chiar cu UFC.

“Afacerea a pornit de la o simpla idee", ni se confesează Simona.

"Cum as putea sa pun in legatura sportivii cu sponsorii, cu antrenorii si cu promotiile. Nimeni nu facuse asta pana in 2012 cand am lansat Talent bid”, mai spune Simona Marian, pentru www.sport.ro.

Simona avea deja experinta in show biz asa ca trecerea spre sporturile de lupta a fost destul de usoara. “Am fost socata sa vad ca cei mai multi luptatori nu stiu nimic despre promovarea lor imagine, nu stiu ce sa spuna, cand sa spuna, nu stiu sa aiba o prezenta pe social media, nu stiu ce impact au hainele pe care le poarta, nu reusesc sa discute cu sponsorii, asa ca am intuit ca exista o zona in care pot veni cu experinta mea si pot construi ceva”

Simona a discutat aceste idei cu Dana White, presedintele UFC, care a fost foarte incanta de idee si care i-a dat multe detalii despre ce cauta o promotie majora la un sportiv.

“Dana White este mereu in cautarea urmatorului Conor, a urmatoarei Ronda sau a unui superstar toatal diferit de cei doi, dar capabil sa schimbe lumea UFC-ului", continuă Simona. Din acest motiv, Simona Marian si-a construit o agentie globala.

“Am inceput in Canada si in SUA, pentru ca aici era mai dezvoltat fenomenul, dar apoi am inceput sa ne extindem in Europa, am mers in Orientul Mijlociu, am contactat sportivi, federatii, promotori, sponsori, cluburi, antrenori, companii de management sportiv si am reusit sa pun pe picioare o platforma unde sportivii au tot ce au nevoie pentru a avea succes in cariera, trebuie doar sa se inscrie, iar echipa mea le pune la dispozitie cunostintele necesare pentru a putea sa isi dezvolte cariera, aceasta este Talent Bid, munca mea de o viata”, mai adaugă Simona Marian.

Dana White este extrem de interesat de Romania

“Nu am uitat niciodată faptul că am plecat din România.

Îmi doresc extrem de mult ca următorul superstar să fie din România. Am și o motivație suplimentară, i-am povestit atât de mult lui Dana despre România, încat a devenit interesat și, de fiecare dată când vorbim, îmi amintește că i-am promis un campion român.

Îmi doresc ca acest lucru să se întâmple cât mai curând, să-i aratam lui Dana cât de talentați sunt românii’, încheie Simona Marian.

Articol de Alexandru Ganci