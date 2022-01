Ascensiunea și căderea lui Brock Lesnar. Pro X și VOYO vor difuza cele mai tari meciuri din istoria UFC

Vom vedea impreuna cei mai mari campioni, cele mai frumoase momente si cele mai tari meciuri de mma.

Incepem povestea noastra cu ascensiunea si caderea lui Brock Lesnar. Vom vedea cum a ajuns campion UFC, atunci cand era considerat doar un superstar WWE, care nu are nicio sansa in MMA si vom urmari intreaga sa cariera.

Colosul Brock Lesnar, 1,91 m și 130 kg

Brock Lesnar este celebru pentru fizicul sau impresionant 1,91 m si 130 kg, puterea supraumana si determinarea sa inegalabila.

In perioada in care lupta in UFC, fanii erau dispusi sa cumpere pay per view-urile sale doar ca sa il vada cum pierde. Asa se face ca UFC 100, pe care il veti vedea duminica la Pro X și VOYO, este in continuare pe locul al treilea la cele mai bine vandute evenimente UFC, cu 1.6 milioane de unitati vandute si incasari in valoare de 82 milioane de dolari din bilete.

Acest record a fost depasit abia dupa 102 evenimente PPV, in momentul in care Conor McGregor a luptat impotriva lui Nate Diaz.

Alaturi de acest meci, duminca veti vedea infruntarile lui Brock Lesnar cu Randy Couture si Cain Velasquez, in primul episod al seriei dedicate categoriei grele, numita “Uriasii”.

Articol de Alexandru Ganci