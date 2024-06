Israel Adesanya, fenomenul din UFC, are o poveste specială.

În fiecare pauză de muncă, băiatul înalt și subțire se ascundea lângă o fereastră și privea panorama orașului.

Colegii știau deja că nu trebuie să-l mai întrebe nimic, el visa la viața pe care își dorea să o trăiască.

Toată lumea îl considera un ciudat și un visător. Nimeni nu știa însă că în sufletul său ardea spiritului strămoșilor săi Yoruba.

Povestea lui Israel Adesanya

Pe 6 octombrie 2019 tânărul ciudat și visător devenea campionul UFC al categoriei mijlocii, avea doar 6 ani, după spusele sale.

“Nu am suportat niciodată munca la birou, știam ca pot sa fac mai mult, știam ca sunt născut pentru lucuri mărețe. Asa ca nu am considerat ca am trăit până in ziua in care mi-am dat demisia și am devenit luptător profesionist. Pentru mine, ziua de naștere este 4 septembrie 2013” povestește Israel Adesanya.

"Sunteți fericiți cu viața de acum?"

"Nu spun nimănui să își dea demisia pentru că așa am făcut eu, spun doar sa vă întrebați sunteți fericiți cu viața de acum, iar dacă răspunsul este “nu”, este momentul pentru o schimbare pentru ca viața este scurta”.

Dincolo de uriașele sale performanțe in sport, Israel nu uită sa isi încurajeze mereu fanii sa trăiască o viață împlinită, iar singurul model pe care il prezintă este el, un copil firav si timid dintr-un colț al Africii, care a început să practice artele marțiale ca să nu mai fie bătut pentru ca era “tocilar” și a ajuns sa fie unul dintre cele mai mari nume din istoria UFC.

Dar pentru toate astea a trebuit sa se nască din nou, să uite vechea sa viață si sa devină alt om.