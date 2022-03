UFC 272, eveniment prefațat de Alexandru Ganci, specialistul Sport.ro. Gala e duminică, de la 5:00, LIVE pe Pro X și VOYO

În materialul video de mai sus puteți descoperi o analiză completă a GALEI UFC 272, în care capul de afiș îl reprezintă confruntarea dintre Jorge Masvidal și Colby Covington.

Citește aici portretul lui Jorge Masvidal. Jorge Masvidal s-a nascut in Miami, fiind astfel intruparea visului de libertate al tatalui sau, care si-a construit singur o salupa pe o plaja din Cuba pentru a fugi in Statele Unite. Purtat de vant si de curenti in Insulele Virgine, a reusit in cele din urma sa ajunga in Florida, unde printre multe arestari pentru violente si trafic de droguri a reusit sa isi faca o familie si in cele din urma sa aiba un fiu de care poate sa fie mandru.

Citește aici portretul lui Colby Covington. Este privit de multi ca fiind urmatorul superstar al UFC, nu insa si de fosta campioana Joanna Jedrzejczyk care, exasperata de scandalul facut de Colby, l-a intrebat pe social media, “De ce te comporti ca un Conor McGregor cu buzunarele goale?” Pentru a raspunde trebuie doar sa ne uitam la cariera lui Colby, un luptator extrem de valoros care nu era bagat in seama de nimeni pana s-a hotarat sa imbrace hainele baiatului rau si sa enerveze pe toata lumea.