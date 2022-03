Nicolae Negumereanu și drumul către Top 10 în UFC! Galele UFC sunt transmise ÎN DIRECT de Pro X și VOYO

Intr-o perioada nebuna in care tensiunea a dominat deja de cativa ani la nivel mondial, poporul nostru avea si are in continuare nevoie de motive sa zambeasca, de eroi!

Sportul de contact a fost mereu o oaza de fericire si mandrie nationala pentru noi, Romania avand, de-a lungul timpului, sportivi ca Leonard Doroftei, Lucian Bute, Daniel Ghita si Bejamin Adegbuyi care ne-au reprezentat cu cinste in box si in kickbox, la nivel mondial.

Ei bine, a venit momentul sa avem o stea in plina ascensiune in MMA, in cea mai puternica promotie din lume: Nicolae Negumereanu. Nick a debutat in UFC in 2019 cand a pierdut (decizie unanima) in fata lui Saparbek Safarov, insa lucrurile nu aveau sa ramana asa.

Nick revine cu 2 victorii consecutive impotriva lui Aleksa Camur (decizie) si un TKO in prima runda in fata lui Isaac Villanueva (asa cum ne a promis inainte de meci, cand ne a spus ca vom avea parte de o surpriza).

A venit insa si ziua de 5 Martie si una dintre cele mai mari gale UFC din ultima vreme: UFC 272, avand ca main event mult asteptatul meci dintre Colby Covington si Jorge Masvidal.

Pulsul nostru a luat-o insa razna inca din Prelims, cand Nick a dat piept cu Kennedy Nzechukwu, un adversar masiv, care legase 3 victorii consecutive in UFC pana sa piarda impotriva lui Da Un Jung.

Dupa un meci greu, probabil cel mai greu al sau de pana acum, Nick reuseste sa castige la decizie dupa un takedown reusit si peste 3 minute de control pe cusca. Adversaul sau a fost si depunctat dupa ce a fost avertizat in mod repetat pentru faulturi consecutive, degetele sale ajungand in mod repetat in ochiul lui Nick, uneori si in plasa din cusca, pentru a evita sa fie dus la sol.

La conferinta de presa (linkul de mai jos) Nick ne-a spus ca este bine, ochiul sau este bine si nu are alte accidentari. Spera sa revina in UFC cu inca 2 meciuri in acest an si noi ne dorim sa il vedem cum intra in top 10, de ce nu, si in top 5 al categoriei sale.

Ce urmeaza pentru Nick? Doar el, antrenorii sai si promotorii stiu! Noi putem sa promitem ca vom incerca sa obtinem informatii pretioase de la el si speram sa va putem oferi o surpriza cat de curand!

Articol de Dan PANĂ