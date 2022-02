Povestea "Tocilarului campion", Israel Adesanya. Gala UFC 271 e duminică, de la 5:00, pe Pro X și VOYO

Israel Adesanya este cel mai spectaculos campion din UFC. Tehnica sa este perfecta, iar fanii se regasesc extrem de usor in personalitatea sa. Pentru ca Israel este un tocilar.

Dupa ce a terminat liceul in Noua Zeelanda, unde era batut mereu de colegii mai mari, a intrat la Facultatea de informatica a Universal College of Learning din Whanganui (echivalentul Universitatii Politehnice din Romania) cu dorinta de a deveni programator.

Planurile sale s-au schimbat insa in momentul in care a vazut filmul Ong Bak si a decis sa devina campion de muay thai. A renuntat la studii in ultimul an si a inceput sa lupte oficial

A devenit destul de repede campion Glory, iar apoi a trecut in UFC unde a ajuns campion al categoriei mijlocii. Cu toate ca a inceput kickboxing-ul la 18 ani, Israel spune ca a invatat arte martiale de cand era mic, pentru a toata copilaria si-a petrecut-o urmarind anime, mai ales Naruto.

“Desi nu imi placea sportul, in copilarie aveam o memorie foarte buna a miscarilor. Daca vedeam ceva intr-un film puteam sa imit imediat miscarea respectiva. Asa am invatat sa dansez, asa am invatat artele martiale din anime.

Acum ma simt iar copil. Ma uit la adolescentii care lucreaza tae-kwon do cu antrenorul meu si incerc sa fac ce fac ei. Le prind repede ritmul si miscarile. Acum sunt iar copil, acum sunt invincibil”, a declarat in conferinta oficiala de presa Israel Adesanya.

De la personajele din anime a invatat cat de important este sa ai un cod moral, cat de importanti sunt prietenii si mai ales cat de important este sa nu renunti. Studiul stiintelor exacte il ajuta sa analizeze si sa calculeze fiecare moment al perioadei de pregatire si mai ales fiecare miscare din meciuri. Este extrem de calculat, dar in acelasi timp extrem de spectaculos.

“Oamenii se asteapta de la mine sa fiu un rock star, nu doar un luptator si asta le ofer de fiecare data”, a spus luptătorul.

Talentul sau incredibil il ajuta sa folosesca miscari din anime si filme de actiune in octogon si nu uita niciodata si isi incheie intrarea oficiala cu “Naruto run”, o miscare omagiu pentru desenele animate care l-au ajutat sa devina campion.

Israel Adesanya isi pune centura la bataie impotriva lui Robert Whittteker in direct la Pro X și VOYO, duminica dimineata de la ora 5:00 in main eventul galei UFC 271.

Articol de Alexandru GANCI