De la neo-nazist la sportiv de TOP 10 UFC. Povestea lui Sean Strickland 

“Prima data cand am plans de bucurie a fost dupa ce am terminat primul antrenament de MMA”

Sean Strickland este intruparea faptului ca sporturile de lupta schimba vieti. In mod normal, Sean nu ar fi trebuit sa lupte duminica dimineata la ora 2:00 AM pe Pro X și VOYO ci ar fi trebuit sa fie mort sau in inchisoare. Dar el si-a dorit alta viata.

Sean a fost crescut de doi părinți abuzivi

Publicul stie partea spectaculasa a povestii sale, faptul ca a fost exmatriculat din liceu pentru ca era neo-nazist, faptul ca l-a provocat pe Luke Rockhold la duel in parcare, faptul ca a incercat sa isi construiasca viata dupa filmul American History X, dar nimeni nu vrea sa intelega faptul ca Sean de acum, nu pare sa mai fie Sean din trecut.

Sean este exemplul tipic de copil crescut de doi parinti abuzivi, un tata care-i rupea jucariile cand venea acasa dupa ce isi ameninta sotia ca o va taia in bucatele si o mama care il ascundea sub pat cand avea intaliri amoroase cu iubitii sau cu tatal sau vitreg. Fugit de acasa a ajuns pe mainile un bunic nebun si nazist, care-l invata salutul hitlerist in loc sa-l invete sa pescuiasca.

Micul Sean a devenit dintr-un copil abuzat un copil furios, iar furia sa era descarcata pe tot ce intalnea in jur. Dar tot el ne spune: “Nu am fost niciodara victima, pentru ca am stiut sa fiu mai bun decat tot ce era in jur”.

Sean: "După primul sparring am plâns!"

Desi nu a putut sa-i ofere prea mult, mama sa l-a salvat, pentru ca, in disperare de cauza, l-a dus la o sala de MMA, unde Sean s-a regastit. “Trebuie sa iubesti sportul asta ca sa poti sa-l practici. Cand toti prietenii mei castiga 100 de mii de dolari pe an, eu inca ma chinui de la meci la meci, dar este mai bine decat sa fiu iar furios”

In sala de MMA a invat ca poate sa fie fericit, iar fericirea lui a venit din faptul ca a inteles ca poate sa-si controleze furia. “Dupa primul sparring am plans. Dar pentru prima data am plans de fericire”. Desi pare un om caraghios si ciudat la prima vedere Sean Strickland este un intelept, iar intelepciunea sa vine din suferinta.

Articol de Alexandru GANCI