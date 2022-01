UFC ar putea rămâne fără campionul greilor! Galele sunt LIVE pe Pro X și VOYO

Cu doar cateva zile inainte de meciul in care isi va apara titlul impotriva lui Cyril Gane, meci care va fi difuzat in direct de Prox, duminica dimineata, campionul greilor din UFC a anuntat ca nu mai vrea sa lupte in Octogon, daca Dana White nu-i schimba contractul.

Francis Ngannou încinge spiritele

Francis Ngannou este foarte nemultumit de modul in care este platit de UFC. “Nu voi mai lupta niciodata pe jumatate de milion de dolari”, a declarat camerunezul, precizand ca are multe alte conditii pentru a ramane in UFC, dupa ce va avea loc ultimul meci din contractul sau actual.

Ngannou a spus ca-i plac lucrurile de lux si chiar daca stie sa-si gestioneze banii, nu considera ca veniturile actuale sunt suficiente, prin urmare vrea ca Dana White sa-i garanteze burse de meci mai mari.

Pe langa aceste pretentii financiare isi doreste sa fie promovat mai mult de UFC si de asemenea sa poata sa aiba meciuri de box. Pentru a arata cat de serios este l-a provocat deja pe Tyson Fury, care a si acceptat un posibil meci, dar cu implicarea UFC-ului.

Intrebat despre pretentiile campionului greilor, Dana White a decalarat ca nimeni nu are contract pe viata cu UFC, dar ca din punctul sau de vedere, Ngannou este prost sfatuit de oamenii din jurul sau.

Articol de Alexandru Ganci