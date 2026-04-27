Sorana Cîrstea a împlinit 36 de ani, dar și mai mult de două decenii de când și-a dedicat integral viața tenisului profesionist.
Exemplul de longevitate al sportivei născute la Târgoviște a ajuns faimos în toată lumea. Cu titlu WTA câștigat în țara natală chiar în ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea a conturat performanța într-o manieră extraordinară, învingând în lupta pentru trofeu o fostă campioană de Grand Slam, Emma Răducanu.
Firicel Tomai, convins de versiunea matură a Soranei Cîrstea: „Poate să câștige și Grand Slam!”
De altfel, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai nu exclude nici măcar această posibilitate, în ultimele luni ale carierei Soranei Cîrstea: câștigarea unui titlu de mare șlem, scenariu lansat ca o posibilitate reală, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Firicel Tomai este de părere că, dacă Sorana Cîrstea prinde forma pe care a arătat-o la Cluj-Napoca și reușește să dicteze propriul ritm meciurilor pe care le joacă, nici măcar adversarele din turneele majore nu pot fi sigure că o pot opri.
„Sorana joacă cel mai bun tenis, cel mai gândit, tacticizat și eficient al ei. Poate să mai câștige un turneu WTA, poate să câștige orice turneu, pentru că e la toate pe tablou.
Dacă îi merge jocul, într-o săptămână, ea poate să câștige orice turneu. Poate, chiar și la Grand Slam, să facă semifinală, finală. Îndrăznesc prea mult, poate, când spun, dar să îi meargă jocul ei specific,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro, făcând referire la jocul agresiv practicat de Sorana Cîrstea.
Sorana Cîrstea a pierdut doar două game-uri în finala Transylvania Open 2026
Sorana Cîrstea a mulțumit publicului clujean, după finala câștigată 6-0, 6-2 împotriva Emmei Răducanu, catalogând săptămâna avută drept cea mai frumoasă din întreaga viață: „Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții. Sprijinul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.
Joc tenis de la 4 de ani, iar tenis profesionist, de douăzeci de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Cu fiecare emoție, cu fiecare încurajare, cu fiecare îmbrățișare primită mi-am creat amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Sorana Cîrstea, în discursul de campioană, ținut în Arena BT din Cluj-Napoca.