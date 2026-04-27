VIDEO EXCLUSIV Predicția nebună lansată pentru ultimele săptămâni ale Soranei Cîrstea în tenisul profesionist

Marcu Czentye
Firicel Tomai crede că Sorana Cîrstea poate câștiga orice turneu de tenis pe care îl joacă în restul anului, ultimul pe care îl va trăi în circuitul WTA.

Sorana Cîrstea a împlinit 36 de ani, dar și mai mult de două decenii de când și-a dedicat integral viața tenisului profesionist.

Exemplul de longevitate al sportivei născute la Târgoviște a ajuns faimos în toată lumea. Cu titlu WTA câștigat în țara natală chiar în ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea a conturat performanța într-o manieră extraordinară, învingând în lupta pentru trofeu o fostă campioană de Grand Slam, Emma Răducanu.

Firicel Tomai, convins de versiunea matură a Soranei Cîrstea: „Poate să câștige și Grand Slam!”

De altfel, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai nu exclude nici măcar această posibilitate, în ultimele luni ale carierei Soranei Cîrstea: câștigarea unui titlu de mare șlem, scenariu lansat ca o posibilitate reală, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Firicel Tomai este de părere că, dacă Sorana Cîrstea prinde forma pe care a arătat-o la Cluj-Napoca și reușește să dicteze propriul ritm meciurilor pe care le joacă, nici măcar adversarele din turneele majore nu pot fi sigure că o pot opri.

„Sorana joacă cel mai bun, gândit, tacticizat și eficient tenis al ei.”

„Sorana joacă cel mai bun tenis, cel mai gândit, tacticizat și eficient al ei. Poate să mai câștige un turneu WTA, poate să câștige orice turneu, pentru că e la toate pe tablou.

Dacă îi merge jocul, într-o săptămână, ea poate să câștige orice turneu. Poate, chiar și la Grand Slam, să facă semifinală, finală. Îndrăznesc prea mult, poate, când spun, dar să îi meargă jocul ei specific,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro, făcând referire la jocul agresiv practicat de Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea a pierdut doar două game-uri în finala Transylvania Open 2026

Sorana Cîrstea a mulțumit publicului clujean, după finala câștigată 6-0, 6-2 împotriva Emmei Răducanu, catalogând săptămâna avută drept cea mai frumoasă din întreaga viață: „Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții. Sprijinul dumneavoastră mi-a dat aripi în această săptămână.

Joc tenis de la 4 de ani, iar tenis profesionist, de douăzeci de ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Cu fiecare emoție, cu fiecare încurajare, cu fiecare îmbrățișare primită mi-am creat amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții. Vă mulțumesc din inimă,” a declarat Sorana Cîrstea, în discursul de campioană, ținut în Arena BT din Cluj-Napoca.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
ULTIMELE STIRI
Dinamo și-a găsit atacant pentru sezonul viitor! Andrei Nicolescu a făcut anunțul
Dinamo și-a găsit atacant pentru sezonul viitor! Andrei Nicolescu a făcut anunțul
Nicolas Jackson se poate întoarce în Premier League, dar nu la Chelsea!
Nicolas Jackson se poate întoarce în Premier League, dar nu la Chelsea!
Cum poate promova imediat matematic în Superligă Corvinul Hunedoara!
Cum poate promova imediat matematic în Superligă Corvinul Hunedoara!
Dinamo a anunțat decizia în cazul lui George Pușcaș, la două luni după sosirea atacantului
Dinamo a anunțat decizia în cazul lui George Pușcaș, la două luni după sosirea atacantului
Fenomenul Fed Cup, demitizat: „Erau bani foarte mulți.” Absențele actuale din echipa României, explicate
Fenomenul Fed Cup, demitizat: „Erau bani foarte mulți.” Absențele actuale din echipa României, explicate
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

FCSB pregătește loviturile verii: Becali, gata să-și readucă favoriții la echipă

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Show Nadia Comăneci: „Zeița de la Montreal“ a celebrat 30 de ani de căsătorie cu Bart Conner, dansând ca la 20 de ani

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Steaua a promovat matematic în prima ligă! Deținătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua a promovat matematic în prima ligă! Deținătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"



Recomandarile redactiei
Dinamo și-a găsit atacant pentru sezonul viitor! Andrei Nicolescu a făcut anunțul
Dinamo și-a găsit atacant pentru sezonul viitor! Andrei Nicolescu a făcut anunțul
Nicolas Jackson se poate întoarce în Premier League, dar nu la Chelsea!
Nicolas Jackson se poate întoarce în Premier League, dar nu la Chelsea!
Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez
Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez
Dinamo a anunțat decizia în cazul lui George Pușcaș, la două luni după sosirea atacantului
Dinamo a anunțat decizia în cazul lui George Pușcaș, la două luni după sosirea atacantului
MM Stoica a făcut anunțul final despre venirea lui Andrea Pirlo la FCSB
MM Stoica a făcut anunțul final despre venirea lui Andrea Pirlo la FCSB
Alte subiecte de interes
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
Cristi Săpunaru și-a anunțat retragerea din fotbal!
CITESTE SI
Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

stirileprotv Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

stirileprotv Surpriză. Câte firme s-au închis în România condusă de Guvernul Bolojan în primele 3 luni ale anului 2026

Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

stirileprotv Un oraș popular din Spania impune o nouă condiție pentru cei care vor să se mute acolo. Au timp un an să o îndeplinească

