Sorana Cîrstea a împlinit 36 de ani, dar și mai mult de două decenii de când și-a dedicat integral viața tenisului profesionist.

Exemplul de longevitate al sportivei născute la Târgoviște a ajuns faimos în toată lumea. Cu titlu WTA câștigat în țara natală chiar în ultimul sezon al carierei, Sorana Cîrstea a conturat performanța într-o manieră extraordinară, învingând în lupta pentru trofeu o fostă campioană de Grand Slam, Emma Răducanu.

Firicel Tomai, convins de versiunea matură a Soranei Cîrstea: „Poate să câștige și Grand Slam!”

De altfel, primul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai nu exclude nici măcar această posibilitate, în ultimele luni ale carierei Soranei Cîrstea: câștigarea unui titlu de mare șlem, scenariu lansat ca o posibilitate reală, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Firicel Tomai este de părere că, dacă Sorana Cîrstea prinde forma pe care a arătat-o la Cluj-Napoca și reușește să dicteze propriul ritm meciurilor pe care le joacă, nici măcar adversarele din turneele majore nu pot fi sigure că o pot opri.