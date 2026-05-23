Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4: va pleca din pole position la Vallelunga

David Cosma Cristofor are 17 ani.

David Cosma CristoforF4prema racing
Pilotul român David Cosma Cristofor a reușit să obțină cel mai bun timp în grupa sa în calificările de vineri și va pleca din pole position în prima dintre cele trei curse de Formula 4 care vor avea loc în acest weekend pe circuitul de la Vallelunga din Italia, anunță Federația Română de Automobilism Sportiv.

Semnat de Prema Racing, echipă care i-a lansat de-a lungul anilor pe Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Charles Leclerc sau Logan Sargeant, Cristofor a confirmat încă de la startul, de acum două săptămâni, când a obținut două locuri 2 pe Misano World Circuit, iar înaintea următoarelor 3 etape, care au loc la Vallelunga, azi și mâine, este pe 3 la general.

Repartizat în grupa de calificare B și C, pilotul în vârstă de numai 16 ani a reușit cel mai bun timp, ajungând la finiș în 1:34,523, depășindu-l cu doar 4 sutimi pe finlandezul Luka Sammalisto de la echipa germană US Racing, clasat al doilea. Astfel, românul va pleca din pole position în prima dintre cele trei curse de Formula 4 programate în acest weekend pe circuitul de 4.085 de metri.

La general, incluzând toți piloții aflați pe lista de start, românul a obținut al doilea timp, singurul care a reușit să încheie mai repede turul de circuit fiind spaniolul Edu Robinson, cu 1.34,378, repartizat în cealaltă grupă de calificare. Astfel, în a doua cursă, care va avea loc tot azi, Cristofor va pleca al doilea.

Este pentru a doua oară în carieră când românul reușește să își câștige grupa de calificare pe circuitul de la Vallelunga. „Să reușesc de două ori la rând pe același circuit este, evident, un lucru foarte plăcut. Sunt foarte fericit pentru asta. Anul trecut condițiile au fost puțin diferite, iar acum mă bucur foarte mult că am reușit să pun cap la cap un tur bun. Obiectivul pentru acest an este, bineînțeles, să câștig campionatul, dar în acest moment lucrez la mine însumi pentru a îmbunătăți aspectele la care mai am de progresat, iar lucrurile merg foarte bine”, a declarat acesta după calificări.

Prima cursă este programată să aibă loc astăzi de la ora 12:40, ora României, acolo unde David Cosma Cristofor va porni din pole position, în timp cea de-a doua, acolo unde românul va porni tot de pe prima grilă de start, dar de pe locul secund, va începe de la ora 19:00. Cursa finală va fi duminică după-amiază, de la ora 16:45, acolo unde vor pilota doar cei mai buni 36 de piloți.

Toți cei care concurează în acest campionat se află la manșa unui monopost Tatuus F4-T421. Inaugurat în 2014, Campionatul Italiei de Formula 4 a înlocuit Formula Abarth, iar de-a lungul anilor a dat câțiva piloți de top la nivel mondial precum Mick Schumacher, Kimi Antonelli, Lando Roris sau Jack Doohan.

