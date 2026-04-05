David Cosma Cristofor a semnat al doilea contract cu team-ul care l-a format pe Kimi Antonelli

Un român urmează traseul celui mai tânăr lider mondial din Formula 1 după ce a semnat al doilea contract cu Prema Racing, team-ul care l-a format pe Kimi Antonelli. Fondată în 1983, Prema e considerată cea mai de renume echipă de monopost ce rulează în Campionatul din Italia, SUA cât și în Orientul Mijlociu. Leclerc, Piastri sau Bearman sunt alte numele recente propulsate de team-ul italian în cea mai importantă competiție de monopost din lume. Peste 25 de piloți promovați în F 1 are în palmares Prema Racing, echipa din Peninsulă monitorizând ascensiunea lui Antonelli timp de 3 ani de la F 4 la F2.

După ce a participat alături de Prema, în startul anului în Campionatul Orientului Mijlociu de F 4, pilotul român David Cosma Cristofor a semnat o nouă înțelegere cu italienii.

David Cosma Cristofor: "Abia aștept să revin pe pistă!"

“Suntem absolut încântați să continuăm parteneriatul nostru cu David în urma unei serii de performanțe cu adevărat impresionante în Campionatul UAE 4. El a demonstrat nu doar viteza sa brută ci și un nivel de maturitate și abilități de curse care îl diferențiază de ceilalți ca un pilot cu potențial real”, a explicat în mesajul de prezentare al noului contract Stephen Mitas, directorul și CEO-ul echipei. Adolescentul din Capitală a încheiat competiția din Orient pe locul 5 la general, după o prestație impresionantă.

Zilele acestea în Italia el a efectuat totodată și teste alături de ei pe circuitul de la Mugello pentru a pregăti astfel sezonul de Formula 4 din Peninsulă.

“Sunt foarte fericit să fiu din nou alături de Prema Racing pentru Campionatul Italian de Formula 4 din 2026. Abia aștept să revin pe pistă și să lucrez cu echipa pentru a obține cele mai bune rezultate posibile în sezonul viitor”, a declarat pilotul, elev la International School of Bucharest.