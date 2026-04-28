Site-ul ATP nu vrea să confirme, 22 de ani mai târziu, ceea ce Victor Hănescu a reușit, pe terenul de tenis, într-un meci oficial jucat împotriva lui Rafael Nadal.

S-a întâmplat în 2004, chiar în capitala Franței, dar nu pe zgură, ci pe hard, ca, în calificările turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, tenismenul din București să îl învingă pe jucătorul din Manacor, care avea să își încheie cariera cu 22 de titluri de mare șlem în palmares.

Victor Hănescu, revenire de la 0-1 la seturi împotriva lui Rafael Nadal

Rememorând în emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai - antrenorul tenismenului Victor Hănescu, la acea vreme - punctează că elevul său a reușit acea victorie strânsă chiar în absența sa.

„Care a fost cel mai bun meci făcut de Victor Hănescu împotriva unui 'titan' al tenisului?”, a fost întrebarea adresată de jurnalistul Andru Nenciu antrenorului de tenis, Firicel Tomai.

Firicel Tomai: „L-a bătut pe Nadal fără mine și mă bucură. Victor și la Gstaad a câștigat fără mine.”

„Cu Rafael Nadal, la Paris, când l-a și învins, pe hard. Eu, la acel meci, nu am fost, am avut examen la kinetoterapie.

L-a bătut pe Nadal fără mine și mă bucură. La un moment dat, după ce Victor s-a maturizat, eram acasă, făceam studiile în kinetoterapie, terminasem ANEFS și aveam mai multe de făcut.