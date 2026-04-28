Site-ul ATP nu vrea să confirme, 22 de ani mai târziu, ceea ce Victor Hănescu a reușit, pe terenul de tenis, într-un meci oficial jucat împotriva lui Rafael Nadal.
S-a întâmplat în 2004, chiar în capitala Franței, dar nu pe zgură, ci pe hard, ca, în calificările turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, tenismenul din București să îl învingă pe jucătorul din Manacor, care avea să își încheie cariera cu 22 de titluri de mare șlem în palmares.
Victor Hănescu, revenire de la 0-1 la seturi împotriva lui Rafael Nadal
Rememorând în emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai - antrenorul tenismenului Victor Hănescu, la acea vreme - punctează că elevul său a reușit acea victorie strânsă chiar în absența sa.
„Care a fost cel mai bun meci făcut de Victor Hănescu împotriva unui 'titan' al tenisului?”, a fost întrebarea adresată de jurnalistul Andru Nenciu antrenorului de tenis, Firicel Tomai.
Firicel Tomai: „L-a bătut pe Nadal fără mine și mă bucură. Victor și la Gstaad a câștigat fără mine.”
„Cu Rafael Nadal, la Paris, când l-a și învins, pe hard. Eu, la acel meci, nu am fost, am avut examen la kinetoterapie.
L-a bătut pe Nadal fără mine și mă bucură. La un moment dat, după ce Victor s-a maturizat, eram acasă, făceam studiile în kinetoterapie, terminasem ANEFS și aveam mai multe de făcut.
Îl trimiteam pe Victor la turnee, din când în când, singur sau cu prietena. Îl ajuta să conștientizeze, să se maturizeze.
Când ești cu antrenor la turneu, antrenorul se ocupă de terenuri, de toate mărunțișurile, iar jucătorul se poate concentra doar la joc.
În absența antrenorului, observi cât de multe lucruri mai sunt de făcut, iar, atunci, apreciezi altfel liniștea pe care o ai cu antrenor. Victor și la Gstaad a câștigat fără mine,” afirmă, în exclusivitate pentru Sport.ro, Firicel Tomai, cu mândria antrenorului care își vede elevul reușind chiar să îl depășească.
„Auzisem de el, era undeva pe locul 60, dar nu promitea atât de mult. Nu cred că și-a imaginat nimeni că o să domine tenisul mondial atât de mult”, și-a amintit Victor Hănescu despre meciul cu Rafael Nadal, din noiembrie 2004, într-un interviu acordat AS.
ATP insistă fără haz: Nadal - Hănescu 4-0
În 2004, ultimul an în care lumea tenisului a mai existat fără să îl aibă pe Rafael Nadal în postura de campion de Grand Slam, Victor Hănescu l-a învins pe Rafael Nadal, în prima rundă a calificărilor turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, chiar cu revenire de scor, 5-7, 6-3, 7-6 (3).
Victor Hănescu avea să prindă tabloul principal, în cele din urmă, în ciuda unei înfrângeri suferite în fața unui alt fost număr unu ATP, în turul secund preliminar, Andy Roddick. Statutul de pierzător norocos avea să îl împingă în competiția propriu-zisă, unde a cedat în fața cehului Radek Stepanek, 6-4, 6-1.
Totuși, site-ul oficial ATP confirmă abilitatea lui Victor Hănescu de a-i provoca mari probleme lui Rafael Nadal, pe hard. La Madrid, în 2005, Nadal s-a impus 7-6 (5), 6-3, dar nu fără a transpira serios în setul întâi.
Celelalte trei dueluri directe consemnate de ATP au avut loc pe zgură, la Sopot (2004) și Roma (2005, 2010).
Istoricul meciurilor jucate în ATP de Hănescu și Nadal
- Rafael Nadal - Victor Hănescu 6-4, 6-4 (august 2004, Sopot)
- Victor Hănescu - Rafael Nadal 5-7, 6-3, 7-6 (3) (noiembrie 2004, Paris-Bercy)
- Rafael Nadal - Victor Hănescu 6-1, 6-1 (mai 2005, Roma)
- Rafael Nadal - Victor Hănescu 7-6 (5), 6-3 (mai 2005, Madrid)
- Rafael Nadal - Victor Hănescu 6-3, 6-2 (mai 2010, Roma)