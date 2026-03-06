În acest weekend va începe cel de-al 80-lea sezon al curselor de Formula 1, incluzând cea de a 77-a ediție campionatului mondial al piloților și a 69-a a constructorilor.

Războiul din Orientul Mijlociu pune însă în pericol calendarul de F 1, mai ales că până la cursele din zona (Bahrein 10-12 aprilie, Arabia Saudită 17-19 aprilie) nu mai e mult iar pentru orice etapă, echipele au nevoie de aproape 2 săptămâni să se relocheze. Acest nou sezon va avea 24 de curse și va debuta cu cea din Australia urmând a se încheia cu cea din Abu Dhabi.

“Cu toate testele reușite de Ferrari în acest început nou an, eu pariez pe Mercedes și pe Russell în prima parte de F1”, surprinde cel mai bine cotat pilot român de formula, bucureșteanul David Cosma Cristofor.

Startul testelor din început de an, atât din Bahrein cât și din Barcelona, a arătat o nouă față a Ferrari în comparație cu cea din sezonul trecut. “Formula 1 a avut un mare noroc în startul anului pentru că acest conflict din Orientul Mijlociu nu a afectat testele din Bahrein. Altfel, echipele ar fi avut mult de suferit deși știm bine că acest teste nu sunt extrem de relevante. Nu toate echipele dau tot ce pot. Primele concluzii asupra noilor mașini o putem trage abia după primele 2-3 curse”, e de părere cel mai bine cotat pilot român de formulă, David Cosma Cristofor.

“Mercedes e numărul 1”

În primele teste din acest sezon, Kimi Antonelli (Mercedes) și Charles Leclerc (Ferrari) au reușit cei mai rapizi timpi, amândoi pe circuitul din Bahrein. Apoi, la Barcelona, Hamilton a fost cel mai rapid. Și așa, pilotul român al celor de la Prema are un alt pariu. “Eu cred că, odată cu noile modificări, cea mai bună mașină din start de sezon va fi Mercedes.

De asta, pariul meu pentru începutul Formulei 1 e George Russell! Are tot ce îi trebuie pentru a fi cel mai bun de la început. Da, va avea o concurență dură din partea lui Verstappen. Totodată, și eu cred că Ferrari va arăta bine anul acesta dar cu Leclerc ca cel mai bun de la ei, nu Hamilton”, completează David.

La nivel de calendar au apărut o serie de schimbări în acest sezon. Circuitul din Catalunya nu va mai găzdui Marele Premiu al Spaniei, el urmând a fi înlocuit cu un circuit stradal în Madrid. Marele Premiu de la Imola a fost și el scos după ce nu a mai fost înoit contractul cu organizatorul Formulei 1.

"La 15 km de pista de la Bahrein a căzut o bombă. E clar că măsurile de siguranță vor prima deoarece nimeni nu își permite riscuri pentru echipe, spectatori sau piloți. Încă nu s-a luat o decizie dar e clar că se discută diferite variante care ar putea modifica acest calendar de Formula 1"

David Cosma Cristofor, pilot Prema – Formula 4