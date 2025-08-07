La doar 16 ani, David le-a luat fața rivalilor mai experimentați și a plecat de două ori din pole position, la cursele din Italia.

Tânărul pilot a fost sincer: „Nu m-am așteptat la rezultatele astea”

Întrebat despre startul excelent din noul sezon, David a recunoscut că nu se aștepta la rezultatul acesta.

„Am avut un start al sezonului destul de bun, nu m-am așteptat la rezultate așa de bune în primul sezon.”, a spus David Cosma Cristofor.

El vrea să îi calce pe urme unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi, Kimi Antonelli, ajuns în Formula 1.

„Ne jucăm pe simulator când are timp, el are un program foarte încărcat de la începutul anului. După fiecare cursă mă susține și mă încurajează.”, a adăugat tânărul pilot.

David a fost implicat într-un accident la Imola

David a scăpat teafăr din accidentul în care au fost implicate 15 mașini, la Imola.

„Incidentul de la start a fost destul de înfricoșător pentru mine și pentru restul piloților. Eu am avut timp să îl evit deoarece am plecat mai în față și s-a întâmplat mai pe la mijloc.

Au fost daune mari la mașini, dar sunt extrem de bucuros că am putut să evit”, a declarat David Cosma Cristofor.

