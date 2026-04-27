VIDEO EXCLUSIV Adrian Voinea, românul care l-a învins pe Boris Becker. Marele secret din viața fostului sfertfinalist de la Roland Garros

Emisiunea Poveștile Sport.ro: Adrian Voinea (51 de ani) a fost un model urmat excelent de Andrei Pavel și Victor Hănescu, în istoria modernă a tenisului românesc.

Dacă astăzi trăim o secetă reală de performanțe în tenisul masculin, privind câteva decenii în urmă, doar în cariera focșăneanului Adrian Voinea regăsim o ploaie de calificări și participări pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem.

Cu un fizic destinat pentru tenis, cu o înălțime de 1,85 metri dublată de o viteză bună, Adrian Voinea a ajuns, la doar 21 de ani, într-un sfert de finală al competiției majore de la Roland Garros, în 1995, an în care avea să treacă tocmai de Boris Becker, într-un meci de patru seturi, derulat în turul trei (6-3, 6-4, 3-6, 7-5). 

Voinea avea să devină primul tenismen, de la Ilie Năstase, care a arătat României că poate să facă parte din colecția marilor performanțe atinse în „sportul alb.”

Avea să piardă, în sferturile Roland Garros 1995, în favoarea americanului Michael Chang, învins în acea ediție, pe zgura pariziană, doar de austriacul Thomas Muster, în finală.

Cu șase calificări reușite cel puțin până în turul trei al unei întreceri de mare șlem, Adrian Voinea a mai bifat un parcurs extraordinar într-un turneu de mare șlem, spre finalul carierei. 

În 2002, în cadrul Openului Australian, a jucat optime de finală în care a reușit chiar să câștige set în fața suedezului Thomas Johansson (6-7, 6-2, 6-0, 6-4), care avea să încheie ediția în postura de campion. În tururile doi și trei, Voinea a legat succese în cinci seturi. 

Retras cu un titlu ATP 250 în palmares, cucerit pe zgură, la Bournemouth, În Regatul Unit, în 1999, Adrian Voinea a avut încă o finală jucată la nivel ATP 250, în Palermo. 

Adrian Voinea (51 de ani) locuiește în Italia. „S-a lăsat de fumat în zece minute.”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Firicel Tomai, când aude numele Adrian Voinea, își aduce aminte că a fost antrenor în ATP, dar și de isprava acestuia de a se fi lăsat de fumat aproape instantaneu, după ce a citit o carte. 

„Adrian Voinea, știu că este în Italia, ne-am mai scris, dar locuiește acolo și vine acasă, din când în când. Ultima dată când m-am întâlnit cu el, în urmă cu 12 ani. Se ocupa de un jucător din ATP și ne mai vedeam la turnee. Din 2010, nu l-am mai văzut în circuitul internațional.

Undeva, s-a retras. S-a lăsat de fumat, fuma foarte mult și mi-a spus că a citit o carte. Iar cartea aceea l-a făcut să se lase de fumat în zece minute. A înțeles mecanismele creierului, dependenței de tutun și nicotină,” a explicat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro. 

Mai jos, rezumatul partidei Adrian Voinea - Boris Becker, din turul trei al turneului de la Roland Garros 1995, încheiată scor 6-3, 6-4, 3-6, 7-5.

