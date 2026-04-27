Dacă astăzi trăim o secetă reală de performanțe în tenisul masculin, privind câteva decenii în urmă, doar în cariera focșăneanului Adrian Voinea regăsim o ploaie de calificări și participări pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem.

Cu un fizic destinat pentru tenis, cu o înălțime de 1,85 metri dublată de o viteză bună, Adrian Voinea a ajuns, la doar 21 de ani, într-un sfert de finală al competiției majore de la Roland Garros, în 1995, an în care avea să treacă tocmai de Boris Becker, într-un meci de patru seturi, derulat în turul trei (6-3, 6-4, 3-6, 7-5).

Boris Becker, eliminat de Adrian Voinea, la 21 de ani, în turneul de la Roland Garros

Voinea avea să devină primul tenismen, de la Ilie Năstase, care a arătat României că poate să facă parte din colecția marilor performanțe atinse în „sportul alb.”

Avea să piardă, în sferturile Roland Garros 1995, în favoarea americanului Michael Chang, învins în acea ediție, pe zgura pariziană, doar de austriacul Thomas Muster, în finală.

Cu șase calificări reușite cel puțin până în turul trei al unei întreceri de mare șlem, Adrian Voinea a mai bifat un parcurs extraordinar într-un turneu de mare șlem, spre finalul carierei.

Voinea, retras din activitate cu un titlu ATP și cu locul 36 mondial, cea mai înaltă clasare a carierei

În 2002, în cadrul Openului Australian, a jucat optime de finală în care a reușit chiar să câștige set în fața suedezului Thomas Johansson (6-7, 6-2, 6-0, 6-4), care avea să încheie ediția în postura de campion. În tururile doi și trei, Voinea a legat succese în cinci seturi.

Retras cu un titlu ATP 250 în palmares, cucerit pe zgură, la Bournemouth, În Regatul Unit, în 1999, Adrian Voinea a avut încă o finală jucată la nivel ATP 250, în Palermo.