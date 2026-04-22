Juha Miettinen a decedat în timpul cursei NLS

Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) a avut parte de atenție sporită, după ce cvadruplul campion din F1, Max Vertappen, a participat în pauza din "Marele Circ". Dar cursa de sâmbătă a competiției din acest an a fost suspendată temporar și apoi anulată, după ce pilotul Juha Miettinen a decedat în urma unui carambol care a implicat șapte mașini.

Finlandezul avea 66 de ani și participa la clasele inferioare cu un BMW 325i. El nu a mai putut fi salvat de intervenția echipelor medicale, dar ceilalți șase piloți au suferit doar răni minore.

Organizatorii au decis să permită desfășurarea cursei de duminică, la care a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Miettinen. "Sunt șocat de ce s-a întâmplat astăzi. Motorsportul este ceva ce iubim, dar momente ca acesta ne amintesc cât de periculos poate fi", a scris Max Verstappen pe contul său Instagram.

Nurburgring, "Iadul Verde" care cere anual tribut lumii auto

Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) este o cursă de anduranță care se desfășoară din 1977 pe Circuitul Nurburgring (landul Renania-Palatinat). Competiția este asemătoare cu mai celebra Nurburgring 24 Hours, dar aduce la start piloți amatori, semiprofesioniști și profesioniști, ultimii cu mașini din Group GT3. De-a lungul timpului, la cursă au participat Sir Jack Brabham (campion Formula 1 - 1959, 1960, 1966) și Michael Schumacher (campion Formula 1 - 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Nurburgring este unul dintre circuitele celebre ale Europei. Aici au avut loc curse de Formula 1 (German Grand Prix / intermitent, între 1951 și 2013), European Grand Prix, Grand Prix Motorcycle Racing, Superbike World Championsip, Endurance World Championship, FIA GT, 6 Hours of Nurburgring, FIA World Rallycross Championship și World Sportscar Championship, iar acum se mai desfășoară încă GT World Challenge Europe, DTM, Nurburgring 24 Hours și European Truck Racing Championship.

"Iadul Verde" este un loc special prin faptul că, în afara curselor, oricine plăti și poate conduce pe pistă. În cazul amatorilor, pe pistă se aplică regulile normale de circulație, adică, de exemplu, depășirea este permisă doar pe partea stângă. Nu există limite de viteză. Aceste "curse turistice" duc adesea la decese pe pistă în fiecare an.

