Cea mai sexy luptătoare de MMA se întoarce în ring! În ce competiție va lupta Paige VanZant

Paige VanZant, fosta vedetă a promoției Ultimate Fighting Championship (UFC), va lupta în meciuri din All Elite Wrestling (AEW), cea de-a doua competiție de wrestling ca importanță din SUA, după WWE. Promoția este deținută de miliardarul Șahid Khan, cel care mai are în proprietate clubul englez de fotbal Fulham FC și echipa Jacksonville Jaguars din NFL, și este condusă de fiul acestuia, Tony Khan.

Va participa la prima sa luptă de wrestling, în Las Vegas

AEW a fost înființat în 2019 și a atras deja vedete din wrestling, precum Cody Rhodes,The Young Bucks (Matt și Nick Jackson), Christopher Daniels, Scorpio Sky, Frankie Kazarian, "Hangman" Adam Page, Dr. Britt Baker, Ricky Starks, Joey Janela, Pac și Chris Jericho, Ruby Soho, MJF, Wardlow, Kenny Omega, Jade Cargill, Lucha Brothers (Pentagon Jr. și Rey Fenix), Best Friends (Trent Beretta și Chuck Taylor) și Jurassic Express (Luchasaurus și Jungle Boy).

După un an și jumătate în care galele s-au ținut fără spectatori din cauza pandemiei de Covid-19, promoția AEW a luat din nou avânt. Paige VanZant a apărut prima în AEW în septembrie 2021, iar în gala Dynamite, de miercuri, a atacat-o pe Tay Conti, o sportivă cu centura neagră în judo și iubita luptătorului Sammy Guevara. Cele două vor participa la o luptă în cadrul evenimentului Double or Nothing, care va avea loc pe 29 mai, în Las Vegas.

E cea mai sexy luptătoare de MMA și are propriul site unde fanii pot vedea conținut pentru adulți

Paige VanZant (27 ani) a părăsit UFC, în 2020, cu un palmares 8-5-0, și mai are contract cu Bare Knuckle Fighting Championship, o promoție de box foarte populară în SUA. Considerată cea mai sexy luptătoare de MMA din Statele Unite, Page are peste 3 milioane de următitori pe Instagram, dar și un site propriu unde le vinde poze sexy fanilor săi pe bază de abonament lunar.

Ea a participat, în 2016, la emisiunea "Dancing with the Stars", unde a ajuns în finală și a terminat pe locul al doilea, și a câștigat ediția din 2017 a emisiuni culinare "Chopped", dedicate sportivilor. Este căsătorită cu Austin Vanderford, un luptător de MMA, care are contract cu promoția Bellator, unde este al doilea în clasamentul categoriei semimijlocie.