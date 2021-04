Un fotbalist din Anglia vrea sa treaca la wrestling dupa ce termina cu fotbalul! Isi spune ca e cel mai puternic jucator din lume :)

Adebayo Akinfenwa este in discutii cu WWE pentru a deveni wrestler profesionist.

Atacantul englez a reusit sa inscrie miercuri primul sau gol in liga a doua engleza, dar nu a fost de ajuns pentru Wycombe, echipa sa pierzand cu 1-2 cu Bristol City.

Cunoscut pentru fizicul sau atipic pentru un fotbalist, cantarind 102 kg la 1,80 m, Akinfenwa a jucat toata cariera sa in ligile inferioare din Anglia. Atacantul a schimbat 13 cluburi in 20 de ani de cand este fotbalist profesionist.

In luna mai a acestui an va implini 39 de ani si se gandeste la retragere. Planurile sale de viitor nu coincid cu lumea fotbalului. Akinfenwa doreste o cariera in showbiz si este atras de lumea wrestlingului.

"Am jucat 20 de ani fotbal. Luna viitoare fac 39 de ani. Voi mai juca inca un an. Sunt deja in discutii cu niste producatori din LA pentru a avea un rol in anumite filme. Sunt, de asemenea, discutii avansate si cu WWE. As fi un foarte bun wrestler.

Am fost mereu capabil sa imi traiesc viata fara sa fiu constrans de ceva. Sunt foarte incantat de viitor", a declarat Akinfenwa pentru canalul de YouTube UMM.

Intrebat ce jucatori din Premier League ar vrea sa infrunte in ring, atacantul englez a raspuns fara ezitari: "Van Dijk categoric! Si Adama Traore! Sa nu uitam de Haller, care este foarte puternic, si de Michael Antonio", a dezvaluit Akinfenwa.