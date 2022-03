Cea mai sexy atletă din lume, gest superb în contextul războiului din Ucraina: "Cursele nu mai sunt tot ceea ce contează"

În urmă cu câteva zile, atleta a participat la campionatele naționale și a stabilit un nou record personal în proba de 400 m.

La startul cursei, frumoasa nemțoaică a ales să poarte la mână două brățări în culorile steagului Ucrainei, în semn de solidaritate pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă.

"În aceste vremuri, nu pot să pretind că probele sunt ceea ce contează cel mai mult. Sunt mâhnită de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Gândurile mele sunt alături de toți cei care sunt afectați", a scris atleta pe contuld e Instagram.

S-a retras temporat din activitatea competițională

Rezultatul obținut de Alica Schmidt este unul cu atât mai remarcabil, cu cât în toamna anului trecut a anunțat că ia o pauză, după dezamăgirea trăită la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Nu o să vă mint, nu sunt mulțumită de felul în care am evoluat în acest sezon. Am tras tare la antrenamente, mi-am împins limitele la maximum zi de zi și am trecut și peste perioada în care am avut Covid.

Știu că sunt capabilă să obțin rezultate mai bune și sunt însetată de victorii. Acum, voi lua o pauză, dar abia aștept să mă întorc și mai puternică", a scris Alica Schmidt pe pagina sa de Facebook la momentul respectiv.