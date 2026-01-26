A șasea ediție a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca va propune un număr minim de șase jucătoare din România, pe tabloul principal.
Din postura de „primă rachetă a României”, Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) va încerca să își corecteze cea mai bună performanță a carierei în competiția din Arena BT, unde a jucat semifinală, în urmă cu doi ani.
Sorana Cîrstea, posibilă ultimă apariție într-un turneu de tenis în România
A doua jucătoare a României, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) va încerca să obțină prima victorie a carierei în Openul Transilvaniei, unde va participa pentru a treia oară. A treia ocazie poate fi cu noroc, în contextul în care Cîrstea va juca cu puțină presiune, având în vedere că 2026 este ultimul sezon al carierei sale, însă un factor determinant îl va juca și viteza suprafeței de joc, lentoarea acesteia dezavantajând mai multe jucătoare de forță, în anii precedenți.
Învinse anul trecut în primul tur, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au, dincolo de motivația de a juca în fața românilor, gândul liniștitor de a nu avea de apărat puncte, în consecință orice victorie le poate împinge mai sus în ierarhia mondială.
Cea mai bună româncă de la Melbourne, Gabriela Ruse vrea în a doua finală
Spre deosebire de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a reușit să joace finala Openului Transilvaniei.
În 2023, Gabriela Ruse a repetat performanța atinsă de Simona Halep, în prima ediție a întrecerii; a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de germanca Tamara Korpatsch.
Transylvania Open 2026 marchează revenirea Anei Bogdan în tenis
A patra sportivă a României care va juca pe tabloul principal al turneului de la Cluj va fi Ana Bogdan, sportivă măcinată de accidentări și îndoieli cu privire la continuarea carierei în WTA, în ultimele șase luni.
Ana Bogdan nu a mai jucat un meci oficial din 14 iulie 2025, dar speră, în urma primirii unei invitații de joc, să obțină câteva puncte care să îi relanseze speranțele în clasamentul WTA, care pot preceda performanțe mari.
În 2024, Ana Bogdan a jucat finala Openului Transilvaniei, un ultim act cedat în fața fostului număr unu mondial, Karolina Pliskova.
Miriam Bulgaru și Elena Ruxandra Bertea, celelalte două wildcarduri
Miriam Bulgaru (27 de ani, 199 WTA) va juca pentru a treia oară în carieră, pe tabloul principal al Openului Transilvaniei. La prima participare, în 2023, a reușit să treacă de primul tur.
Elena Ruxandra Bertea (19 ani, 303 WTA) va juca la Cluj-Napoca abia al doilea meci oficial, în 2026. În 2025, a impresionat în circuitul ITF, obținând un total de 50 de victorii, dintr-un total de 73 de meciuri jucate.
Surprize plăcute, la Transylvania Open 2026
Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor face echipă, în proba de dublu, iar Irina Bara și Ekaterina Gorgodze - campioane la Cluj-Napoca, în 2021 - vor reveni în competiția din Ardeal.
În plus, fanii tenisului din România vor avea ocazia - în absența unor vești care să schimbe anunțul inițial - de a urmări pe viu o fostă campioană a Openului American - Emma Răducanu -, un fost număr unu WTA și fostă câștigătoare la Transylvania Open - Karolina Pliskova -, câștigătoarea în exercițiu, Anastasia Potapova, dar și actuala vicecampioană olimpică, Donna Vekic.
- Toate meciurile de la Transylvania Open (31 ianuarie - 7 februarie) se văd în exclusivitate pe VOYO.