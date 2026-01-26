A șasea ediție a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca va propune un număr minim de șase jucătoare din România, pe tabloul principal.

Din postura de „primă rachetă a României”, Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) va încerca să își corecteze cea mai bună performanță a carierei în competiția din Arena BT, unde a jucat semifinală, în urmă cu doi ani.

Sorana Cîrstea, posibilă ultimă apariție într-un turneu de tenis în România

A doua jucătoare a României, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) va încerca să obțină prima victorie a carierei în Openul Transilvaniei, unde va participa pentru a treia oară. A treia ocazie poate fi cu noroc, în contextul în care Cîrstea va juca cu puțină presiune, având în vedere că 2026 este ultimul sezon al carierei sale, însă un factor determinant îl va juca și viteza suprafeței de joc, lentoarea acesteia dezavantajând mai multe jucătoare de forță, în anii precedenți.

Învinse anul trecut în primul tur, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au, dincolo de motivația de a juca în fața românilor, gândul liniștitor de a nu avea de apărat puncte, în consecință orice victorie le poate împinge mai sus în ierarhia mondială.

Cea mai bună româncă de la Melbourne, Gabriela Ruse vrea în a doua finală

Spre deosebire de Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) a reușit să joace finala Openului Transilvaniei.

În 2023, Gabriela Ruse a repetat performanța atinsă de Simona Halep, în prima ediție a întrecerii; a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de germanca Tamara Korpatsch.

