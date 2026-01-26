Pe lângă Vlad Chiricheș și Denis Alibec, un alt jucător care ar urma să se despartă de FCSB este Dennis Politic. Fostul dinamovist este aproape să semneze cu Panetolikos, ocupanta locului 12 din Grecia.



Dennis Politic, tot mai aproape de plecarea de la FCSB

Dennis Politic a fost rezervă neutilizată în partida cu CFR Cluj (1-4), de duminică seară, iar presa din Grecia anticipează că acesta este încă un indiciu că fotbalistul de bandă se pregătește să părăsească echipa.



"Transferul internaționalului român pare că a intrat în linie dreaptă pentru Panetolikos. Politic a rămas pe bancă la meciul cu CFR, ceea ce reprezintă încă un indiciu că negocierile progresează.



Acum, poate chiar luni, sunt așteptate discuțiile finale pentru jucătorul de 25 de ani", au scris grecii de la Sportal.



Politic ar urma să fie împrumutat la Panetolikos până la finalul sezonului. Anterior, presa greacă a scris că românul și-ar fi dat deja acordul să părăsească FCSB, după 6 luni în care a avut puține realizări și a jucat din ce în ce mai rar.



Panetolikos, echipă la care mai joacă românii Sebastian Mladen și Alexandru Mățan, va lupta în finalul acestui sezon pentru evitarea retrogradării. Echipa condusă de Giannis Anastasiou are 5 eșecuri consecutive în campionat și ocupă locul 12, antepenultimul, cu doar 15 puncte în 18 etape.