Campioana României a condus cu 1-0 încă din minutul doi, prin golul marcat de David Miculescu, dar a pierdut incredibil pe Arena Națională. CFR Cluj a punctat prin Aliev, Korenica, Cordea și Biliboc și a obținut trei puncte mari în lupta pentru un loc de play-off.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a tunat după înfrângerea suferită de echipa sa pe teren propriu și a anunțat că Ștefan Târnovanu va trece, pentru o perioadă, pe banca de rezerve. În locul său, ar urma să apere Lukas Zima (32 de ani).



Gigi Becali i-a decis soarta lui Ștefan Târnovanu



Finanțatorul echipei s-a enervat după gafele făcute de portarul său în meciul cu CFR Cluj. Spune că acesta va mai apăra la FCSB, dar o în perioada următoare va merge pe mâna lui Zima.



„Va apăra, dar trebuie să dăm șansă și un alt portar ca să mai tremure puțin și el. El va mai apăra, dar n-am luat niște portari ca să ne batem joc de ei. Cine e în formă, apără. Nu știu, are TikTok, îi mănâncă creierii și capul!”, a spus Becali, la Prima Sport.



Târnovanu (25 de ani) este printre cei mai vechi jucători din lotul FCSB-ului. Joacă la campioana României din 2020, an în care a fost transferat de la Poli Iași pentru 350.000 de euro.



Titular incontestabil în poarta echipei, Ștefan Târnovanu se numără printre jucătorii pe care Gigi Becali speră să încaseze o sumă impresionantă în viitorul apropiat, acesta având o clauză de reziliere de cinci milioane de euro.



CFR Cluj poate face un nou pas spre play-off. FCSB e tot mai departe



FCSB a început anul cum nu se putea mai rău, cu două înfrângeri în campionat, cu FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (1-4). A fost depășită și de Farul Constanța în clasament, care a câștigat în această etapă la Ploiești, cu Petrolul, scor 1-0.



Pentru campioana României urmează ultimul meci din acest sezon de Europa League, cu Fenerbahce (pentru o calificare, FCSB are nevoie de o minune, așa cum Sport.ro a explicat AICI), iar apoi vor urma două meciuri importante pe teren propriu, cu Csikszereda și FC Botoșani.



De partea cealaltă, CFR Cluj poate face încă un pas important spre play-off în etapa următoare. Va întâlni pe teren propriu ultima clasată Metaloglobus.

