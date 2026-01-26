Arădenii primesc vizita giuleștenilor pe stadionul ”Francisc von Neuman”, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României.



În cursul săptămânii trecute, Rapid a închis transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) de la Aris Salonic, iar vineri mutarea a fost prezentată oficial de formația din Grant.



Rapid a anunțat lotul cu UTA. Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan și cu celelalte transferuri + o revenire importantă



Moruțan a participat și la conferința de presă premergătoare duelului cu UTA, alături de ”principalul” Costel Gâlcă. El a fost inclus în lot pentru meciul cu UTA.



Rămâne de văzut dacă Gâlcă îl va titulariza pe fotbalist sau va fi adăugat în joc pe parcurs.



Lotul Rapidului de la Arad



PORTARI: Marian Aioani, Adrian Briciu, Dejan Iliev

Marian Aioani, Adrian Briciu, Dejan Iliev FUNDAȘI: Leo Bolgado, Andrei Borza, Denis Ciobotariu, Lars Kramer, Cristi Manea, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu, Robert Sălceanu

Leo Bolgado, Andrei Borza, Denis Ciobotariu, Lars Kramer, Cristi Manea, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu, Robert Sălceanu MIJLOCAȘI: Tobias Christensen, Gabriel Gheorghe, Dina Grameni, Jakub Hromada, Olimpiu Moruțan, Kader Keita, Cătălin Vulturar

Tobias Christensen, Gabriel Gheorghe, Dina Grameni, Jakub Hromada, ATACANȚI: Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj, Timotej Jambor, Elvir Koljic, Daniel Paraschiv, Claudiu Petrila



În lotul lui Rapid au fost incluși toți jucătorii transferați în această iarnă. Mai mult decât atât, Costel Gâlcă îl va avea la îndemână și pe Kader Keita, care a lipsit în ultima vreme din cauza unei accidentări.

