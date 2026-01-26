Arădenii primesc vizita giuleștenilor pe stadionul ”Francisc von Neuman”, într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României.
În cursul săptămânii trecute, Rapid a închis transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) de la Aris Salonic, iar vineri mutarea a fost prezentată oficial de formația din Grant.
Rapid a anunțat lotul cu UTA. Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan și cu celelalte transferuri + o revenire importantă
Moruțan a participat și la conferința de presă premergătoare duelului cu UTA, alături de ”principalul” Costel Gâlcă. El a fost inclus în lot pentru meciul cu UTA.
Rămâne de văzut dacă Gâlcă îl va titulariza pe fotbalist sau va fi adăugat în joc pe parcurs.
Lotul Rapidului de la Arad
- PORTARI: Marian Aioani, Adrian Briciu, Dejan Iliev
- FUNDAȘI: Leo Bolgado, Andrei Borza, Denis Ciobotariu, Lars Kramer, Cristi Manea, Răzvan Onea, Alexandru Pașcanu, Robert Sălceanu
- MIJLOCAȘI: Tobias Christensen, Gabriel Gheorghe, Dina Grameni, Jakub Hromada, Olimpiu Moruțan, Kader Keita, Cătălin Vulturar
- ATACANȚI: Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj, Timotej Jambor, Elvir Koljic, Daniel Paraschiv, Claudiu Petrila
În lotul lui Rapid au fost incluși toți jucătorii transferați în această iarnă. Mai mult decât atât, Costel Gâlcă îl va avea la îndemână și pe Kader Keita, care a lipsit în ultima vreme din cauza unei accidentări.