Se spune că aparențele înșală, uneori. În cazul Rapidului, fix asta se întâmplă, în momentul de față, când ne uităm la clasamentul Superligii.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă e pe podium și a ieșit din vacanța de iarnă cu o victorie, 1-0 cu Metaloglobus. Aparent, toate bune și frumoase. În realitate însă, lucrurile nu stau chiar așa! În primul rând, Rapid n-a convins deloc în victoria la limită cu ultima clasată din campionat. Iar acest meci neconvingător a venit după altele în care, nu doar jocul a „scârțâit“, dar și rezultatele au fost proaste:

*1-2 cu FCSB

*0-2 cu Oțelul Galați

*0-0 cu FC Botoșani

De fapt, ca să vedem când a câștigat Rapid ultimul meci în campionat – înainte de succesul chinuit cu Metaloglobus de săptămâna trecută – trebuie să ne întoarcem până pe 28 noiembrie! Când a fost victoria zdrobitoare de acasă: 4-1 cu Csikszereda.

Așadar, în acest context, meciul din această seară cu UTA are o miză mare pentru Gâlcă. Pentru că va confirma sau va infirma existența unei crize, la Rapid.

UTA – Rapid, LIVE TEXT de la ora 20:00

Acest moment al adevărului vine pentru Rapid în fața unei echipe în mare formă! UTA are o serie de cinci partide fără înfrângere în campionat: 4 victorii și 1 egal!

De la ora 20:00, Sport.ro va oferi meciul UTA – Rapid în format LIVE TEXT!

