Spectacolul de la Campionatul European de handbal masculin continuă pe VOYO cu o zi decisivă pentru ierarhia Grupei I, unde primele trei clasate se luptă umăr la umăr pentru accesul în fazele superioare ale competiției.



Programul meciurilor de astăzi, 26 ianuarie:

16:30: Portugalia - Norvegia;

Portugalia - Norvegia; 19:00: Spania - Franța;

Spania - Franța; 21:30: Germania - Danemarca.



Germania vrea să-și continue invincibilitatea



Seara va culmina cu încleștarea dintre Germania, singura echipă din grupă cu punctaj maxim după trei etape, și Danemarca. Germanii au un parcurs impecabil, acumulând 6 puncte, însă danezii, aflați pe poziția a treia cu 4 puncte, forțează o victorie care să le relanseze șansele la primul loc.



Într-un alt meci de maxim interes, Spania încearcă să spele rușinea parcursului dezastruos din grupă. Spaniolii ocupă ultima poziție, fără punct până acum, și vor da piept cu Franța, ocupanta locului secund. Norvegia, care a obținut recent o victorie dramatică în ultimele secunde împotriva Spaniei, deschide ziua în fața Portugaliei, ambele echipe având câte două puncte și sperând încă la o minune.



Lupta pentru primele două locuri, care asigură prezența în semifinale pe 30 ianuarie, rămâne deschisă oricărui deznodământ.



Clasamentul la zi:

Germania – 6 puncte Franța – 4 puncte Danemarca – 4 puncte Norvegia – 2 puncte Portugalia – 2 puncte Spania – 0 puncte.



Miza este uriașă pentru participantele la Campionatul European 2026: pe lângă medalii, primele trei clasate primesc biletul direct pentru Campionatul Mondial.

