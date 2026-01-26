Mircea Lucescu a fost externat Selecționerul ia în considerare să meargă în străinătate

Inițial, selecționerul echipei naționale a fost internat în spital pentru niște probleme cardiace, însă săptămâna trecută a avut din nou nevoie de spitalizare după ce s-a ales cu o gripă puternică și a avut febră de peste 39 de grade.

Selecționerul naționalei a fost externat în cursul zilei de luni, însă legendarul antrenor se va afla în continuare sub supravegherea medicilor. Conform GSP, Mircea Lucescu ia în considerare să meargă la o clinică din străinătate pentru a fi supus unui set complet de investigații.

Din cauza problemelor de sănătate, Mircea Lucescu nu a putut merge în Antalya pentru a urmări cantonamentele echipelor din Superliga României, însă s-a aflat în contact cu colaboratorii săi de la echipa națională.

România va disputa semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026 contra Turciei, pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care naționala trece de Turcia, finala cu Kosovo sau Slovacia să se desfășoare pe 31 martie.

