Gigi Becali, „antrenorul“ din fața televizorului la FCSB, probabil că a dat cu telecomanda de pământ, când centralul Marian Barbu a fluierat finalul primei părți, în confruntarea FCSB – CFR Cluj.

Gazdele au condus cu 1-0, dar ardelenii au reușit remontada și au avut 2-1, la pauză. Cum a reacționat Becali, la golurile CFR-ului, e o chestiune pe care nu o vom afla niciodată. Cert e că latifundiarul din Pipera a pus mâna pe telefon și a comandat primele două schimbări. „Clienții“ săi? Pantea și Toma. Ei au fost scoși de pe teren, în locurile lor fiind introduși Stoian și Radunovici.

Rezultatul acestor schimbări? CFR a marcat golul de 3-1, după cum Sport.ro a arătat aici.

