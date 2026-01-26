Superliga noastră a debutat, în acest sezon, cu două echipe nou-promovate care lăsau impresia că vor fi victime sigure și că se vor întoarce repede în „B“. Vorbim despre Metaloglobus și Csikszereda.

Între timp însă, formația ciucană, pregătită de Robert Ilyeș (foto), s-a mai redresat. Dovadă și faptul că a strâns deja 19 puncte și s-a „dezlipit“ de ultimele două locuri. Asta și pe fondul prăbușirii celor de la Hermannstadt.

Oțelul Galați – Csikszereda, LIVE TEXT de la ora 17:00

Astăzi, Csikszereda e în fața unei oportunități imense! Pentru că, dacă va învinge Oțelul, la Galați, va acumula 22 de puncte și va ajunge pe locul 12. Ar fi cea mai bună clasare a ciucanilor de după prima etapă a acestui sezon.

De partea cealaltă, Oțelul țintește victoria, după eșecul din runda precedentă, 0-1 cu CFR în deplasare, în tentativa de a-și îmbunătăți șansele la play-off.

De la ora 17:00, Sport.ro va oferi meciul Oțelul Galați – Csikszereda în format LIVE TEXT!

