Page VanZant are unul dintre cele mai urmărite conturi de pe OnlyFans, deschis în 2020, și îi taxează pe urmăritori cu 9.99 dolari pe lună pentru a vedea pozele sale, de cele mai multe ori în ipostaze fierbinți.

"Eu oricum eram o persoană care eram foarte activă pe rețele sociale, diferența acum e că pot monetiza efortul"

"Este cea mai importantă sursă de venit pentru mine, în acest moment. Am făcut mai mulți bani în doar 24 de ore pe acest site decât am încasat în total în întreaga carieră profesionistă de arte marțiale. Am încercat mereu să-mi diversific sursele de venit și am încercat să devin o personalitate mainstream.

Eu oricum eram o persoană care eram foarte activă pe rețele sociale, diferența acum e că pot monetiza efortul de a posta și interesul fanilor. Dacă cineva nu vrea să mă angajeze pentru că am cont pe OnlyFans, e treaba lui. Dar am încasat bani care mi-au schimbat viața", a declarat Page pentru Barstool Sports.

E cea mai sexy luptătoare de MMA și are propriul site unde fanii pot vedea conținut pentru adulți

Paige VanZant (29 ani) a părăsit UFC, în 2020, cu un palmares 8-5-0, și mai are contract cu Bare Knuckle Fighting Championship, o promoție de box foarte populară în SUA. De-a lungul carierei a fost sub contract cu cluburile Team Alpha Male (2013-2017), Team Quest (2017-2019) și American Top Team (2017-prezent). Pentru meciurile de box se pregătește cu antrenorul Pedro Diaz (Roamer Alexis Angulo, Ivan Baranchyk, Xu Can, Miguel Cotto, Filip Hrgovic, Guillermo Rigondeaux, Tyrone Spong, Vitor Belfort) și a obținut centura violet în Brazilian Jiu-Jitsu (sub îndrumarea lui Fabiano Scherner).

Considerată cea mai sexy luptătoare de MMA din Statele Unite, Page are peste 3 milioane de următitori pe Instagram, dar și un cont pe site-ul OnlyFans, unde le vinde poze sexy fanilor săi pe bază de abonament lunar. Ea a participat, în 2016, la emisiunea "Dancing with the Stars", unde a ajuns în finală și a terminat pe locul al doilea, și a câștigat ediția din 2017 a emisiuni culinare "Chopped", dedicate sportivilor. Este căsătorită cu Austin "The Gentleman" Vanderford, un luptător de MMA, care are contract cu promoția Bellator, unde a fost al doilea în clasamentul categoriei semimijlocie.

Foto - Getty Images, cont personal (Instagram)