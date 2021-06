Doliu in lumea wrestling-ului. Melissa ”Super Genie” Coates a murit la 50 de ani

Lumea wrestling-ului e in doliu, dupa ce ”Super Genie” Melissa Coates a murit, la varsta de 50 de ani.

Deocamdata, nu s-a specificat cauza decesului. Fosta culturista, wrestler si manager, aceasta era apropiată de legenda ECW Sabu.

Miercuri seara, un prieten a scris pe Facebook: ”Cred ca este cea mai dificila postare pe care am facut-o vreodata... Tocmai am aflat de la Terry ”Sabu” Brunk ca Super Genie Melissa Coates a murit in aceasta dupa-amiaza...

Am vorbit si cu fratele și nepoata ei. Ei mi-au spus sa postez nefericita veste...

Cauliflower Alley Club - o asociatie non-profit care are grija de fostii wrestleri - a scris, de asemenea, despre moartea Mellisei. ”Toata lumea este trista. Sincere condoleante familiei, prietenilor si fanilor. Sa te odihnesti in pace, Melissa”.

In octombrie, Melissa Coates a suferit o operatie dificila. Din cauza unor cheaguri de sange, a trebuit sa-i fie amputat piciorul stang.

