Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, a evidențiat în exclusivitate pentru Sport.ro că România stă foarte bine în privința sălilor de forță.

Gabriel Toncean situează România pe locul 2 în Europa la săli de forță

În opinia sa, Belgia este singura țară din Europa care ne depășește, doar datorită densității favorabile a centrelor sportive de cea mai bună calitate, ci nu a numărului propriu-zis.

„Este o contradicție față de discuția noastră anterioară. La polul opus de la a nu avea Sala Polivalentă în București, până la avea mii de săli de fitness în România!

România stă în momentul de față extrem de bine la sălile de fitness. Se deschid în fiecare zi săli. Există din ce în ce mai multe centre performante. Cred că suntem, la ceea ce am văzut eu și am văzut multe săli performante, cred că suntem în top 3 cel puțin din Europa.

Aș spune chiar top 2, pentru că în Belgia am văzut mai multe centre raportate la densitate. Este singura țară unde am văzut mai mult decât avem noi”, a declarat Gabriel Toncean, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Toncean, critic pentru situația Sălii Polivalente din București

Anterior, oficialul s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că București nu există o sală polivalentă de calitate și a dat drept exemplu arena de profil asemănător din Cluj.

„Referitor la Sala Polivalentă pot spune, în ceea ce mă privește și din punctul meu de vedere, că este o rușine ca o capitală europeană să nu aibă o sală de sport nouă sau o sală de sport care cumva să aibă multiple utilități.

Văd la Cluj, unde organizăm destul de des competiții, și văd cât de mult atrage. Nu mă refer doar la evenimente sportive. Ceea ce înseamnă că este un lucru bun.

Cei care vin la competițiile și la spectacolele din Cluj ocupă hoteluri. Se cumpără bilete de avion. Merg la restaurante. Cumpără obiecte tradiționale din zona respectivă, deci întreg sistemul este funcțional la Cluj”, a spus Toncean.



