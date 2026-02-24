GALERIE FOTO Imaginea deznădejdii pe banca lui Inter! Cum a fost surprins Cristi Chivu

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League.

cristi chivuInterChampions LeagueBodo/Glimt
Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League, după 1-2 (2-5 la general) în returul de pe „Giuseppe Meazza”.

Norvegienii au punctat prin Hauge (58') și Evjen (72') și s-au calificat în „optimile” Champions League după victoria 5-2 la general în fața echipei lui Cristi Chivu. 

Inter a marcat târziu, în minutul 76 prin Bastoni, dar nu a mai putut reveni pe tabelă.

Cristi Chivu, fără reacție în finalul meciului

În finalul partidei, când era destul de clar că Inter va fi eliminată, toate camerele s-au concentrat pe Cristi Chivu.

Antrenorul român a fost împietrit în finalul meciului, după ce a realizat că echipa lui a fost eliminată din Champions League.

Imaginea deznădejdii s-a putut observa și pe banca „nerrazzurilor”, unde Dimarco și Zielinski erau vizibil dezamăgiți.

Cristi Chivu a dat mâna la finalul partide de pe „Giuseppe Meazza” cu omologul său de la Bodo/Glimt și cel mai probabil l-a felicitat pentru calificarea obținută.

Sursă foto: Digi Sport

Inter continuă doar în competițiile interne și are șansa de a face eventul

Fără Champions League, Cristi Chivu se va concentra exclusiv asupra meciurilor din Serie A și Cupei Italiei, existând șanse bune de a câștiga ambele competiții rămase.

În campionat, Inter este lider autoritar, cu 10 puncte avans față de a doua clasată AC Milan. Sâmbătă, de la ora 21:45, este programat duelul cu Genoa, iar pe 8 martie se va disputa marele derby cu Milan, care poate tranșa discuția privind campioana.

În Cupa Italiei, competiție transmisă de VOYO, Inter este calificată deja în semifinale, unde va înfrunta Como, pe 3 martie. În celălalt penultim act se vor înfrunta Lazio și Atalanta.

Get notifications about important news!