Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League, după 1-2 (2-5 la general) în returul de pe „Giuseppe Meazza”.

Norvegienii au punctat prin Hauge (58') și Evjen (72') și s-au calificat în „optimile” Champions League după victoria 5-2 la general în fața echipei lui Cristi Chivu.

Inter a marcat târziu, în minutul 76 prin Bastoni, dar nu a mai putut reveni pe tabelă.

Cristi Chivu, fără reacție în finalul meciului

În finalul partidei, când era destul de clar că Inter va fi eliminată, toate camerele s-au concentrat pe Cristi Chivu.

Antrenorul român a fost împietrit în finalul meciului, după ce a realizat că echipa lui a fost eliminată din Champions League.

Imaginea deznădejdii s-a putut observa și pe banca „nerrazzurilor”, unde Dimarco și Zielinski erau vizibil dezamăgiți.

Cristi Chivu a dat mâna la finalul partide de pe „Giuseppe Meazza” cu omologul său de la Bodo/Glimt și cel mai probabil l-a felicitat pentru calificarea obținută.