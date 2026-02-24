Inter ratează aproximativ 20 de milioane de euro după eliminarea din Champions League

După 1-3 în tur, Inter nu a reușit să întoarcă soarta calificării la partida de pe teren propriu. Ba mai mult, Bodo/Glimt s-a impus și în manșa secundă, scor 2-1. Astfel, 5-2 la general pentru formația norvegiană, care va da în optimi peste Manchester City sau Sporting Lisabona.

Eliminarea atât de timpurie a lui Inter va avea efecte și asupra bugetului clubului. "Nerazzurrii" ratează aproximativ 20 de milioane de euro din cauza absenței din optimile Champions League, conform unei analize realizată de Gazzetta dello Sport în urmă cu câteva zile.

11 milioane de euro este bonusul oferit de UEFA pentru accederea în optimile de finală din Champions League. Diferența până la 20 de milioane de euro este reprezentată de veniturile pe care le-ar fi putut obține Inter dintr-un meci găzduit de San Siro în această rundă a competiției.

Tot Gazzetta dello Sport scria într-una dintre edițiile de săptămâna trecută că principalul obiectiv stabilit de proprietarii clubului, americanii de la Oaktree, este câștigarea campionatului, însă, "într-o măsură egală, faza optimilor din Champions League este minimul acceptat".

Inter continuă doar în competițiile interne și are șansa de a face eventul

Fără Champions League, Cristi Chivu se va concentra exclusiv asupra meciurilor din Serie A și Cupei Italiei, existând șanse bune de a câștiga ambele competiții rămase.

În campionat, Inter este lider autoritar, cu 10 puncte avans față de a doua clasată AC Milan. Sâmbătă, de la ora 21:45, este programat duelul cu Genoa, iar pe 8 martie se va disputa marele derby cu Milan, care poate tranșa discuția privind campioana.

În Cupa Italiei, competiție transmisă de VOYO, Inter este calificată deja în semifinale, unde va înfrunta Como, pe 3 martie. În celălalt penultim act se vor înfrunta Lazio și Atalanta.