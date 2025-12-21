Legendarul Arnold Schwarzenegger (78 de ani), câștigător de 7 ori al concursului Mister Olympia, are un obicei greu de imaginat pentru un om obișnuit, care se raportează la performanțele uriașe din sport ale starului american.

Obiceiul cu care șochează Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger l-a uimit până și pe Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, care a avut ocazia să interacționeze cu el în mai multe rânduri.

Toncean a spus, în exclusivitate pentru Sport.ro, că nu poate să înțeleagă cum Arnold Schwarzenegger poate să fie un fumător înrăit, care tratează trabucul ca pe un desert.

„Am avut ocazia ani la rândul să iau cina împreună cu Arnold Schwarzenegger. Este unul dintre cele mai importante visuri pe care le-am avut eu ca sportiv sau ca om să ajung o dată în viață să cunosc un om ca Arnold Schwarzenegger. Am avut ocazia de mai multe ori, sper să se mai întâmple măcar o dată în viață.

Toncean: „Are trabucul permanent la el și încă îl savurează în loc de desert”

Pot spune că nu întâmplător a ajuns unul dintre cei mai influenți oameni ai vremurilor noastre, performând atât în cinematografie, cât și în sport. A performat și în business, și în politică, în toate ramurile și în tot ce s-a implicat.



Singurul lucru pe care nu l-am înțeles și nu o să îl înțeleg vreodată este cum de un sportiv ca el, cu asemenea performanțe, încă fumează. El are trabucul permanent la el și încă îl savurează în loc de desert”, și-a amintit Toncean, la „Poveștile Sport.ro”.

Zeci de povești din culturism, oameni model, concursuri pe toate meridianele și medaliile obținute în 2025 sunt doar câteva subiecte abordate de Gabriel Toncean la „Poveștile Sport.ro”, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

