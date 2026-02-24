Inter a pierdut returul cu Bodo/Glimt de pe San Siro cu scorul de 1-2, iar scorul la general a devenit 2-5.

Reacția presei din Italia după ce Chivu a fost eliminat din Champions League

Astfel, echipa lui Chivu părăsește cea mai prestigioasă competiție europeană, un eșec uriaș pentru Inter, care anul trecut juca finala contra lui PSG.

Gazzetta dello Sport a scris despre eșecul suferit de echipa antrenorului român și a scris că Inter părăsește competiția cu capul plecat.

”În Norvegia există un proverb care spune că fericirea și nenorocirea trăiesc una lângă alta și se reflectă în marile lacuri. Astăzi și-au strâns mâna pe San Siro.

Bodo a câștigat cu 2-1, a eliminat-o pe Inter, a ajuns în optimile Ligii Campionilor și a ‘furat’ o poreclă din hocheiul american, medalie de aur la Milano la 46 de ani după ultima: ‘Miracle on Ice’, expresie scrisă în 1980 despre echipa lui Herbert Brooks, despre care s-a făcut chiar și un film.

Poate că se va face unul și despre Knutsen, capabil să elimine finalista ultimei ediții a Ligii Campionilor și să ducă un oraș de cincizeci de mii de locuitori printre stelele Europei. O performanță reușită cu nouă dintre cei 11 titulari norvegieni în primul unsprezece. O anomalie câștigătoare.

Inter, în schimb, a părăsit competiția cu capul plecat, după un 3-1 în tur și după patru sezoane consecutive în care ajunsese cel puțin în optimi (inclusiv două finale). Un regres evident, inclusiv din punct de vedere financiar. O prestație slabă în fața celor 70.000 de spectatori care veniseră sperând într-o revenire.

Acum Chivu se poate concentra pe campionat (cu 10 puncte avans față de Milan) și pe Cupa Italiei”, a scris Gazzetta dello Sport.

De altfel, TuttoMercatoWeb a descris drept o catastrofă ceea ce s-a întâmplat marți seară pe San Siro.

”Inter suferă o catastrofă și se dezintegrează în Liga Campionilor: se prăbușește cu 2-1 pe San Siro, fiind eliminată de Bodø/Glimt”, au titrat italienii care mai apoi au continuat: ”O gafă a lui Akanji a costat-o scump pe Inter, care a pierdut cu 2-1 pe San Siro și în manșa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor, după golurile marcate de Hauge și Evjen.

Reușita lui Bastoni a fost în zadar, dezastrul a devenit realitate, iar nerazzurrii au părăsit surprinzător Europa, rămânând doar cu Cupa Italiei și campionatul ca obiective pentru acest sezon”.