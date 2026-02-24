Atacantul norvegian a marcat în victoria obținută de Bodo/Glimt în Italia, scor 2-1. Rezultatul a asigurat calificarea echipei nordice în următoarea fază a competiției, după ce aceasta câștigase și manșa tur de pe teren propriu, cu 3-1.

Echipele de top, victimele norvegianului

Reușita de pe „Giuseppe Meazza” i-a asigurat fotbalistului o performanță inedită. Fostul jucător de la AC Milan a devenit norvegianul cu cele mai multe goluri marcate într-o singură ediție de Champions League pentru un club din țara sa.

Hauge a ajuns la cota șase în actuala campanie europeană. Toate reușitele sale au fost bifate exclusiv împotriva unor adversari de calibru: a înscris de două ori în poarta celor de la Inter, de două ori împotriva lui Tottenham și a dat câte un gol în duelurile cu Borussia Dortmund și Manchester City.

Odată cu accederea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, jucătorul nordic va avea ocazia să își îmbunătățească palmaresul ofensiv în cele cel puțin două meciuri rămase de disputat în Europa.