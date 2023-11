El a cucerit medalia de aur la CM de Bodybuilding (culturism) care a avut loc la Barcelona între 31 octombrie și 6 noiembrie, la categoria Classic Physique Seniori 175 cm.

La Overall Classic Physique, Safier a obținut medalia de bronz. Performanțele au fost realizate la nici o lună de la primirea cetățeniei române, care a fost oficializată pe 8 octombrie!

Povestea lui Safier este una de film. S-a născut în Surinam. La 5 ani le-a spus bunicilor că vrea să devină culturist, nu aviator, fotbalist sau doctor, cum răspund copiii când li se pune întrebarea clasică: „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”. La 7 ani a plecat împreună cu părinții săi în Olanda.

În 2011, s-a îndrăgostit pe Internet de Carmen, o româncă din Pitești. A făcut apoi trei vacanțe consecutive în România și i-a plăcut enorm aici. În 2016 a cerut-o de nevastă pe Carmen, iar acum au împreună o fetiță de 6 ani.

Ai făcut sport de mic? De la ce vârstă ai fost atras de culturism?

Am făcut sport de când eram copil, de la 8 ani, am înotat, am jucat baschet, am făcut judo. De la 14 ani, am început cu niște exerciții, ca să fac mușchi. La sală m-am dus pe la 16 ani.

Și cum te-ai îndreptat spre culturism?

Nu am început sala cu gândul ăsta, să ajung culturist, deși pe la 5 ani le-am spus părinților și bunicilor mei că vreau să devin culturist. M-au întrebat bunicii mei ce vreau să mă fac când voi deveni adult și le-am spus: „Eu vreau să fiu culturist!”

Inspirat de statuile din Grecia Antică!

Văzusei pe undeva, la televizor sau în altă parte?

Da, erau mereu pe televizor programe în care apăreau culturiști sau am mai văzut tot pe tv statuile din Grecia antică, cu bărbați foarte muschiuloși. Deși zisesem asta la 5 ani, când m-am apucat de sală nu m-am dus cu gândul ăsta, că vreau să urc pe scenă. M-am dus ca să arăt ca un supererou, să fac mușchi.

Părinții ce-au zis când te-ai apucat de culturism?

Nu au zis nimic rău, m-au susținut, au înțeles că este pasiunea mea.

De culturism când te-ai apucat efectiv?

Primul meu concurs a fost în 2014, la 23 de ani.

Te-ai născut în Surinam. Ai mai mers acolo?

Ultima oară am fost în 2016, dar vreau să mai ajung cât de curând. Trebuie să vadă țara mea natală și soția, și copilul nostru.

Cum e Surinamul?

Este foarte cald, mereu este cald, nu există iarnă sau toamnă. Este o țară foarte frumoasă, prin care trece Amazonul, cu multă natură, multă verdeață,.

Și cum te-ai obișnuit aici cu frigul, cu zăpada?

M-am obișnuit în Olanda cu iarna și cu zăpada. Dar în Olanda iarna nu este atât de puternică, așa cum este în România.

Nu știa nimic despre România!

Despre România ce știai înainte să o cunoști pe actuașla ta soție?

Despre România nu știam nimic.

Nimic-nimic? Nu știai că există țara asta?

Știam că există, dar nu aveam detalii. Știam că București este capitala, dar nu mai mult.

Ce îți place în România? De ce v-ați stabilit aici, și nu în Olanda?

Când am venit aici în vacanțe, în 2011, 2012 și 2013, m-am simțit mult mai bine decât în Olanda. Chiar dacă am stat câte două-trei săptămâni, m-am simțit foarte bine, am fost foarte relaxat. Deși nu vorbeam atunci limba română, oamenii erau foarte calzi și prietenoși. Și mi-am zis că poate e mai bine aici. Soția mea a locuit un an cu mine în Olanda, dar ne-a fost foarte greu să găsim un loc de muncă pentru ea. Iar aici a fost mult mai ușor să găsim de lucru, și pentru mine, și pentru ea.

Și acum ce îți place aici cel mai mult?

Oamenii îmi plac cel mai mult, dar și atmosfera. Pentru mine, e mai bine aici decât în Olanda.

Părinții tă ce au spus când le-ai zis că te vei căsători cu o româncă și că te vei muta la Pitești?

Pentru mama nu a fost o surpriză. Cum spuneam, soția mea a stat un an în Olanda, s-a împrietenit cu mama. Așa că și-a dat seama, a înțeles. I-am spus mamei mele că ne simțim mai bine în România și că ne este mai ușor să ne facem un viitor.

Și tatăl tău ce a zis?

Nu prea a zis. Un „Da, bine” scurt.

Nuntă românească, la anul

Ați făcut nuntă ca la români sau doar la Primărie?

Doar la Primărie, dar la anul vrem să facem și nuntă.

Cum se întrețin mușchii tăi? Ce trebuie să faci, ce mănânci?

În timpul pregătirii, sunt foarte strict cu mâncarea. Proteine și carbohidrați mai curați, grăsime mai puțină. Acum, după competiție, mănânc mai liber. De antrenat, mă antrenez cinci zile pe săptămână, cam două ore pe zi.

Am văzut într-un reportaj pe PROTV că-ți plac sarmalele, salata de boef, papanașii...

În timpul pregătirii, nu am voie. Acum pot mânca. Nu am concurs luna asta, am terminat sezonul competițional. La Crăciun o să mănânc orice vreau.

Spune-mi o mâncare surinameză care îți place.

Este o supă care se numește saoto, o supă foarte mare, cu tăiței, bami se numesc – niște tăiței făcuți în tigaie cu sos de soia -, ouă, legume, pui sau altă carne și verdeață.

Am citit că aveți o fetiță și că tu mai vrei patru copii!

Da, este o dorință a mea să mai facem patru copii.

Dar soția ce zice?

(râde) Încă se gândește. Pentru ea e mai greu. Pentru mine, e ușor să zic. Dar am văzut cum s-a schimbat corpul ei în nouă luni, dar și după naștere i-a fost foarte greu. Înțeleg foarte bine, nu este o alegere ușoară pentru ea sau pentru orice femeie.

„Carmen m-a îmbrățișat atât de lung și atât de cald”

Ce ți-a spus soția după ce ai devenit campion mondial?

În primul rând, ea a știut că voi fi campion mondial, mi-a spus înaintea competiției. A avut încredere foarte mare în mine.

Și după?

Când am venit acasă, după o săptămână, ea m-a îmbrățișat atât de lung și atât de cald, m-a felicitat, m-a pupat.

Părinții soției tale cum te-au acceptat?

Mă înțeleg foarte bine cu ei. S-au purtat extraordinar de frumos cu mine. Ei sunt a doua mamă și al doilea tată. Le și spun așa: „mama” și „tata”.

Nu s-au speriat de mușchii tăi?

(râde) Nu, nu, nu...

La Clubul Sportiv ASE cum ai ajuns?

Am ajuns aici datorită antrenorului meu, Dănuț Enuță. În 2018 am intrat în clubul lui, Champions Gym, și de aici m-am mutat la CSU ASE, un club foarte ok. Mă bucur că fac parte din acest club.

„Mi-am ținut cu greu lacrimile”

Ce ai simțit când ți-a cântat imnul României?

Auzisem imnul României de-a lungul concursului și mi-am dorit enorm să cânte și pentru mine. Când eram pe podium și l-am auzit, mi-a fost atât de bine, încât mi-am spus că vreau să se mai întâmple asta și în viitor, de mai multe ori.

Ai avut emoții?

Aproape am plâns, mi-am ținut cu greu lacrimile în ochi.

Culturismul este un sport costisitor? Cheltuiești mult ca să te întreții sau pentru suplimente nutritive?

Ca suplimente, iau doar creatină câteodată, Bcaa, glutamină sau colagen. E destul de greu și cu mâncarea. În afară de perioada pregătirii, mănânc foarte mult.

Lucrezi?

Da, fac contabilitate la o multinațională. E un fel de counting, mai ușoară decât contabilitatea adevărată.

Colegii de la job ce au zis?

M-au felicitat la prima zi de muncă după ce am revenit de la Campionatul Mondial. Nu le spusesem nimic, dar am postat pe Facebook și Instagram și au descoperit.

Se câștigă bani din culturism?

Acum voi primi pentru prima dată din partea Agenției Naționale pentru Sport și a Federației. Nu știu exact cât. Unii spun 5000 de euro, alții spun 7000.

Ce e cel mai greu pentru tine în sportul ăsta?

În ultimele patru săptămâni ale pregătirii, cel mai greu îmi este să fiu tată și soț acasă, pentru că sunt obosit după antrenamente, nu am energie, dar trebuie să le dau atenție fetiței și soției ca un om normal. Cu antrenamentele și mâncarea este ok.