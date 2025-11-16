România se întoarce din nou pe podiumul mondial, după o nouă reușită remarcabilă, cucerirea unei medalii de bronz la Campionatul Mondial de Fitness IFBB 2025, desfășurat zilele acestea la Santa Susanna, Spania.

Mădălina Stanca, bronz la Campionatul Mondial de Fitness

În vârstă de 22 de ani, Mădălina Stanca, convocată de Federația Română de Culturism și Fitness în Lotul Național al României, a urcat pe podiumul celei mai prestigioase competiții de profil, punându-și la gât medalia de bronz (categoria Bikini Junior 21 - 23 ani, -160 cm) și confirmându-și astfel valoarea incontestabilă și locul meritat între sportivele de top ale acestui sport la nivel mondial.

Mădălina Stanca devine astfel, la doar a doua participare la Campionatul Mondial, una dintre sportivele care duc România în elita mondială a fitnessului feminin.

„Rezultatul acesta nu e o întâmplare. Sunt ani de muncă, sacrificiu și credință în drumul pe care l-am ales. Astăzi sunt mândră că pot aduce această medalie României și oamenilor care au crezut în mine. Mulțumesc Federației Române de Culturism și Fitness și antrenorilor de lot pentru această reușită și performanță! De asemenea, mulțumesc echipei de la Martin Sports pentru susținerea acordată”, a declarat Mădălina Mădălina, imediat după coborârea de pe podium.

Povestea din spatele succesului Mădălinei Stanca

Dar reușita de sâmbătă nu este o surpriză. Este rezultatul unei povești care începe în 2019, anul în care mama ei a adus-o pentru prima dată într-o sală de fitness. Mădălina a practicat în copilărie balet și voltijă, iar tranziția către fitness nu a fost doar un pas către un alt sport, ci începutul unei transformări profunde, construite prin disciplină rar întâlnită și o consecvență care a modelat-o ca sportiv și ca om.

Din 2019 și până astăzi, Mădălina Stanca a trăit ca un atlet profesionist: având o alimentație strictă, menținută ani la rând cu pauze scurte, extrem de rare, susținând antrenamente grele în care împinge limitele fizice și mentale, făcând sute de ore de cardio doar în pregătirea pentru acest mondial.

Are o forță care impresionează orice antrenor, la doar 22 de ani și 47 kg: face genuflexiuni cu 80 kg, îndreptări cu 100 kg, hip thrust cu 180 kg, împinge ganterele de 20 kg deasupra capului.

Narcisa Martin, antrenoarea Mădălinei Stanca

Această medalie de bronz nu este doar un rezultat. Este o dovadă a caracterului ei. În Spania, aseară, Mădălina nu doar a urcat pe podium, ci a confirmat că munca ei de ani de zile are greutate, valoare și direcție.



Performanța ei poartă însă și amprenta mentoratului profesionist. Pregătirea pentru competiție a fost coordonată de Narcisa Martin, maestru emerit al sportului, cel mai tânăr în disciplina sa, vicecampioană mondială (2024) și campioană europeană (2022), care a fost prezentă în Spania, susținându-și eleva îndeaproape.

Sub îndrumarea ei, Mădălina Stanca a devenit parte dintr-o școală sportivă modernă, bazată pe muncă, responsabilitate, educație și standarde internaționale, valori cultivate în cadrul clubului Martin Sports Timișoara.

„Bronzul acesta este o confirmare a muncii ei titanice. Mădălina e un exemplu pentru orice sportiv tânăr și sunt mândră că am putut să fiu lângă ea în această seară”, a declarat Narcisa Martin.

