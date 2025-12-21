Vasile Șerban (76 de ani) reprezintă un model de viață sănătoasă pentru orice om din România. Șerban continuă să aducă mândrie pentru țara noastră, pe care o reprezintă cu cinste. La 76 de ani este campionul european en-titre la culturism, categoria seniori 2.

Vasile Șerban, campion european la culturism, la 76 de ani

Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, a povestit în exclusivitate pentru Sport.ro rețeta succesului veteranului. Toncean a explicat că pe Vasile Șerban îl ajută cunoașterea acumulată de-a lungul timpului pentru a avea grijă de el, dar și faptul că în culturism se poate face performanță și la o vârstă mai înaintată.

„Avantajul nostru spre deosebire de alte sporturi este că longevitatea la noi are o perioadă nedeterminată. Dacă în fotbal, tenis, atletism sau în orice alt sport atunci când treci de 30 de ani începi să devii destul de bătrân pentru a face performanță, în sportul nostru la 38 de ani corpul nostru are o maturitate musculară care din momentul acela te ajută.

(n.r.- până la ce vârstă poate fi un sportiv valoros în România) Campionul european este român. Se numește Vasile Șerban, are 76 de ani și arată mult mai bine decât mulți alții la 35-40 de ani. Concurează la seniori 2. Este într-o formă de zile mari.

Se menține, pentru că ăsta este un secret în general al tuturor sporturilor, nu doar al culturismului. Trebuie să știi să rămâi într-un semi-regim pe întreg anul. Oscilațiile pentru corp sunt în defavoarea sportivului.

La 76 de ani, el știe să mănânce sănătos. Știe să se antreneze în fiecare zi. Știe să se recupereze. Știe să își folosească timpul într-un mod util. Antrenează în sală în continuare. Este instructor de fitness într-o sală din Constanța. Știe să aibă grijă de el, pentru că aceasta este o particularitate a oricărui sportiv. Ca să poți performa important este să știi să ai grijă să îți respecți propria viață”, a povestit Gabriel Toncean, la „Poveștile Sport.ro”.

Vasile Șerban a făcut spectacol la „Românii au talent”

În 2019, când avea 68 de ani, Vasile Șerban a impresionat la „Românii au talent”. În direct la PRO TV, campionul european la culturism a uimit cu fizicul său jurații și toți spectatorii din sală.

Vasile Șerban și-a gândit numărul bazându-se pe elementul surpriză. A început să cânte la chitară, după care și-a etalat în fața tuturor rezultatul unei vieți dedicate sportului cu multă disciplină.

