Deși a obținut 3 puncte care o mențin în lupta pentru play-off, FCSB nu se poate declara bucuroasă la finalul etapei cu numărul 28, având în vedere că Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș și-au câștigat și ele partidele.

Campioana nu este la mâna ei. Este obligată să câștige meciurile cu UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă), dar trebuie să fie ajutată și de jocul rezultatelor pentru o prezență în ”TOP 6”. Gigi Becali continuă să spere și le răspunde celor care spun că va abandona echipa în cazul unei ratări a play-off-ului.

Gigi Becali: ”Mai bine ca acum n-am fost niciodată”

După parcursul european din ultimele două sezoane, finanțatorul FCSB-ului evaluează coeficientul acumulat de echipa sa la 100 de milioane de euro. În plus, Becali amintește și de anul 2025, care a fost excelent pe plan financiar pentru echipa sa.

„Am auzit că se lasă Becali, că poate se lasă Becali de fotbal. Mai bine ca acum n-am fost niciodată. În contextul ăsta fotbalistic și economic, numai coeficientul face 100 de milioane!

Nu știu exact sume, dar am încasat numai din Europa cred că peste 10-12 milioane”, a spus Becali, la Prima Sport.

Programul din ultimele două etape

Nu doar FCSB mai speră să prindă play-off-ul. În această cursă mai sunt agrenate FC Botoșani și UTA Arad. Iată cum arată programul din ultimele două runde:

Etapa 29:

Hermannstadt - FC Botoșani, 27 februarie, ora 17:00

Universitatea Cluj - Oțelul Galați, 27 februarie, ora 20:00

Farul Constanța - CFR Cluj, 28 februarie, ora 20:00

Dinamo - FC Argeș, 1 martie, ora 18:00

UTA Arad - FCSB, 1 martie, ora 21:00

Etapa 30: