Bogdan Voina, Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Cristi Pintea, la VOYO SPORT LIVE
Astăzi, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1, Bogdan Voina, Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Cristian Pintea la VOYO SPORT LIVE.
Emisiunea este difuzată de luni până vineri și poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.
Bogdan Voina, președintele Federației Române de Handbal, va fi în platoul VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, până la 17:00, pentru a vorbi despre partidele pe care naționala României le va disputa la EHF EURO 2026 (PRO Arena și VOYO).
La pauză se va face o schimbare, iar în locul lui Bogdan Voina va intra Cristi Pulhac, pentru a discuta alături de Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac cele mai importante subiecte din fotbalului românesc, dar mai ales despre Brighton - Craiova, din Conference League.
Cine transmite Campionatul European de handbal feminin 2026 în România
Toate partidele pe care naționala României le va disputa la EHF EURO 2026 vor fi transmise în direct la PRO Arena, dar vor putea fi urmărite și online, pe VOYO.
Celelalte meciuri ale turneului final vor fi disponibile în exclusivitate pe VOYO.
Unde poți vedea online meciurile de la EHF EURO 2026
Iubitorii handbalului care vor să urmărească și alte partide în afara celor disputate de naționala României o pot face pe VOYO. Platforma va transmite toate meciurile Europeanului, de la cele din faza grupelor până la finala din 20 decembrie.
Meciurile pot fi urmărite pe telefon, tabletă, laptop, dar și pe televizoarele inteligente compatibile cu aplicația VOYO, în baza unui abonament.
Programul României la Campionatul European de handbal feminin 2026
România face parte din grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord, și va disputa toate cele trei meciuri din prima fază a competiției în BT Arena din Cluj-Napoca.
Tricolorele vor debuta la European pe 4 decembrie, chiar în compania Norvegiei, campioana continentală en-titre și naționala cu cele mai multe titluri europene din istoria handbalului feminin.
Potrivit programului anunțat de Federația Europeană de Handbal (EHF), meciurile României din faza grupelor sunt programate astfel:
- 4 decembrie 2026, ora 20:00: Norvegia – România;
- 6 decembrie 2026, ora 17:30: România – Macedonia de Nord;
- 8 decembrie 2026, ora 17:30: Elveția – România.
Toate cele trei partide vor fi transmise în direct la PRO Arena și pe VOYO.
Primele două clasate din fiecare grupă vor merge mai departe în competiție. Dacă va reuși să se califice în grupele principale, naționala României va rămâne la Cluj-Napoca, unde va beneficia în continuare de sprijinul suporterilor români.