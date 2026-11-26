Bogdan Voina, Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Cristi Pintea, la VOYO SPORT LIVE

Astăzi, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1, Bogdan Voina, Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Cristian Pintea la VOYO SPORT LIVE.

Emisiunea este difuzată de luni până vineri și poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

Bogdan Voina, președintele Federației Române de Handbal, va fi în platoul VOYO SPORT LIVE, de la 16:00, până la 17:00, pentru a vorbi despre partidele pe care naționala României le va disputa la EHF EURO 2026 (PRO Arena și VOYO).

La pauză se va face o schimbare, iar în locul lui Bogdan Voina va intra Cristi Pulhac, pentru a discuta alături de Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac cele mai importante subiecte din fotbalului românesc, dar mai ales despre Brighton - Craiova, din Conference League.